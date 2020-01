L’ADAPT participe à l’élaboration de la norme AFNOR « Organismes Handi-accueillants »

La publication récente d’une nouvelle norme AFNOR NF X 50-783 « organismes handi-accueillants – exigences et recommandations pour la prise en compte des handicaps dans les organismes » vise à faciliter la mise en place de politiques Handicap dans les entreprises notamment. L’ADAPT y a collaboré en qualité d’expert de l’insertion sociale et professionnelle des personnes en situation de handicap. Une politique handi-accueillante est celle qui aboutira à l’intégration et à l’autonomie de la personne handicapée au sein de l’entreprise. Aux côtés d’autres organismes concernés par le sujet et réunis sous l’égide de l’AFNOR, L’ADAPT a participé à l’élaboration de cette nouvelle norme qui fixe un niveau d’exigences pour les organismes souhaitant être reconnus comme handi-accueillants.

La mise en commun des expertises de professionnels du handicap et de l’expérience d’entreprises déjà engagées dans ce processus a permis d’élaborer un référentiel reconnu et consensuel pour définir ces exigences et donner des recommandations pour aller plus loin dans la démarche.

Les critères d’une politique handi-accueillante s’appliquant aux principaux aspects de la vie professionnelle, cette norme prend en compte le handicap dans tous les process de l’entreprise (accueil, ressources humaines, achats, communication, finances, informatique, marketing / ventes, production, sécurité…). Au-delà des exigences, la norme AFNOR guide la réflexion de tout organisme s’interrogeant sur la place du handicap.

« Pour L’ADAPT qui recueille depuis ces dernières années un nombre croissant de sollicitations d’entreprises désireuses d’être accompagnées et conseillées dans leur politique d’emploi de personnes handicapées, cette norme a du sens et constitue un réel guide pour la mise en place d’une politique handicap citoyenne » explique Emmanuel Constans, Président de L’ADAPT.

La norme AFNOR « Organismes handi-accueillants » est disponible sur le site www.boutique.afnor.org.

