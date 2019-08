L’ADAPT : « Les candidats ne doivent pas hésiter à se faire accompagner »

Valérie Paparelle est directrice générale adjointe au sein de l’ADAPT (Association pour l’insertion sociale et professionnelle des personnes handicapées).

Pouvez-vous nous présenter l’ADAPT ?

L’ADAPT est une association qui milite depuis plus de 80 ans pour l’insertion des personnes en situation de handicap. Elle gère en France une centaine d’établissements et services touchant la médecine physique et la réadaptation, la scolarisation, l’éducation, et l’insertion professionnelle en milieu ordinaire ou adapté.

L’ADAPT mène également une activité bénévole de soutien et d’accompagnement à la recherche d’emploi des personnes en situation de handicap. C’est en ce sens qu’elle a créé, il y a 17 ans, la Semaine pour l’Emploi des Personnes Handicapées (SEPH), dont l’objectif est de mettre un coup de projecteur sur l’insertion des travailleurs handicapés, mobiliser les entreprises et faire avancer la réflexion sur ce thème.

Parlez-nous des actions qui seront développées par l’ADAPT au cours de l’année 2014.

L’organisation de la 18ème SEPH sera le temps fort de l’année avec un accent particulier mis sur le thème de « La sécurisation des parcours professionnels ». Comment accompagner les candidats dans toutes les phases de transition et favoriser leurs chances de réussite durable ? Comment développer la professionnalisation ? Quelles actions mettre en œuvre pour une bonne intégration, un maintien dans l’emploi efficace et une évolution de carrière motivante ? Telles sont les questions auxquelles nous chercherons à répondre tout en travaillant sur la notion de « l’emploi accompagné ». Nous souhaitons aussi continuer à développer l’ouverture européenne de la SEPH, afin de valoriser les bonnes pratiques des différents pays européens en matière d’emploi et d’encourager les échanges.

En parallèle, nous prenons part à l’étude « Prospective et handicap » menée par Handirect avec l’agence des jardins de la Cité et le groupement de prospectivistes GERPA. Ce travail a pour but de préparer l’avenir en développant des dispositifs d’anticipation et de prévention des risques. Il va nous permettre d’interroger les fonctionnements actuels et à venir des entreprises pour améliorer leur adaptabilité et leur souplesse.

Par ailleurs, nous participons au Tour de France du Télétravail, événement qui fait escale dans les différentes régions de France pour réunir, sur une journée, chefs d’entreprises, collectivités et salariés autour du thème des nouveaux modes de travail, avec notamment une étape consacrée au thème « Télétravail et handicap ». L’objectif est de sensibiliser les chefs d’entreprises tout en réinterrogeant les modèles d’emploi actuels. Une enquête nationale sur les enjeux du télétravail et sa perception est également réalisée dans ce cadre.

Quels sont les autres événements organisés régulièrement par l’ADAPT ?

Nous organisons tout au long de l’année des « Handicafés » et des « Jobs dating » dans toute la France. Lors des Handicafés, les entreprises s’inscrivent en nous communiquant leurs offres d’emploi, et nous assurons leur mise en relation avec les candidats dont le profil peut correspondre. Tous les participants se retrouvent alors autour d’un café pour une rencontre conviviale entre recruteurs et candidats. Bien que des offres d’emploi soient proposées, ce sont les échanges qui dominent lors ce type d’événement, et s’ils le souhaitent les candidats peuvent venir simplement pour obtenir des conseils de professionnels. Les jobs dating sont plus sélectifs et consistent en des rencontres brèves entre recruteurs et candidats que nous matchons auparavant.

Nous organisons également des petits déjeuners ou « pauses méridiennes » à destination des entreprises. A cette occasion, nous proposons d’animer des débats de sensibilisation thématiques orientés en fonction des spécificités locales.

En amont de ces événements dont la liste est consultable sur le site www.ladapt.net, nous animons en permanence des espaces de coaching à travers notre « Réseau des réussites ».

Quels conseils souhaitez-vous donner à nos lecteurs en recherche d’emploi ?

Tout d’abord, ils ne doivent pas hésiter à se faire accompagner et notamment à se tourner vers l’ADAPT pour obtenir de l’aide. La recherche d’emploi est un travail de longue haleine, qui nécessite de l’organisation, une méthode et une bonne préparation. Autrement, je conseille aux candidats de consulter tout ce qui est accessible sur internet : sites de recherche d’emploi, réseaux sociaux, banques et dépôts de cv en ligne y compris sur les sites internet des entreprises qui prévoient de plus en plus souvent une section spécifique.

Quel regard portez-vous sur l’emploi des personnes handicapées aujourd’hui ?

Depuis 17 ans, date de la création de la SEPH, les recruteurs commencent à prendre conscience que les personnes handicapées ont une place et un rôle à jouer dans la société. Ils se penchent davantage sur la question de leur accueil et de leur évolution dans l’entreprise. La politique de quotas qui a été instaurée est un mal nécessaire qui oblige les entreprises à bouger.

Pour autant, rien n’est gagné. Nous devons encore trouver comment accompagner les PME et PMI sur cette problématique. La formation est également un enjeu fort, avec un niveau de qualification qui reste trop faible pour les personnes handicapées. Il y a quelque chose à construire et à inventer pour prendre en compte les besoins de formation spécifiques de chacun, et promouvoir une approche plus pratique, notamment via le développement de l’alternance.