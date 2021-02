L’ADAPT lance sa campagne Kill La Bêtise

Ecouter article Ecouter article



C’est à l’occasion de la Journée Internationale des Personnes Handicapées que L’ADAPT lancera le 3 décembre 2015 sa première campagne d’interpellation du grand public baptisée « #KillLaBetise » et basée sur le slogan : « La bêtise est un sérieux handicap à l’insertion des personnes en situation de handicap ». Objectif : Lutter contre les nombreux stéréotypes liés au handicap, « réveiller les consciences et faire réagir le grand public en le confrontant à ses préjugés vis-à-vis des personnes dites vulnérables ».

Cette campagne s’étalera sur une durée de trois ans avec « un rendez-vous tous les six mois » et reposera sur :

– Une campagne d’affichage : 4 affiches mettant en avant différents préjugés existant autour du handicap, pour mieux les déconstruire. Des phrases courtes, anonymes, qui ne font que dire tout haut ce que, hélas, beaucoup pensent tout bas…

– Un spot télé original et percutant pour surprendre le public.

– Les réseaux sociaux et le web : autour du hashtag #KillLaBetise, Facebook, Twitter seront 2 canaux importants pour fédérer un public engagé.

« Cette campagne nous tient à cœur car elle représente un véritable tournant pour mobiliser le grand public, explique les représentants de L’ADAPT. À 86 ans, L’ADAPT prouve qu’elle est capable de se démarquer, de prendre de la hauteur, tout en restant en phase avec ses valeurs, résumées dans son projet associatif 2011-2015 : « Vivre ensemble, égaux et différents».Son originalité et sa force tiennent au choix du sujet principal : les personnes handicapées et leurs représentations au sein de la société, et non L’ADAPT elle-même. Cette campagne aborde les différents aspects de la vie des personnes touchées par le handicap et les maladies invalidantes : logement, culture, sport, parentalité, sexualité, accessibilité… Elle reprend les principaux clichés que l’on entend couramment sur le handicap. Des stéréotypes ancrés dans l’esprit du plus grand nombre : les personnes en situation de handicap ne sont «pas adaptées, pas qualifiées, ne savent pas se débrouiller seules, ne s’intéressent pas au sport, ni à la culture, ne peuvent pas être parents, n’ont pas de vie sexuelle…».

Pour en savoir plus : www.ladapt.net