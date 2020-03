L’ADAPT lance la seconde édition d’Ouverture de Champ

Échanger sur le thème du handicap et faire changer les regards : Tels sont les objectifs d’Ouverture de Champ, événement organisé pour la deuxième année consécutive par L’ADAPT du 19 mai au 25 juin 2015.

C’est après avoir lancé la Semaine pour l’Emploi des personnes Handicapées en 1997, que L’ADAPT a décidé d’organiser cette nouvelle opération chaque premier semestre de l’année.

« La publicité, la télévision, le cinéma sont des médias qui fascinent, réjouissent, interrogent, agacent, et amènent à débattre, à confronter des idées, à participer à une vie sociale et citoyenne, commente L’ADAPT. L’accompagnement offert par notre association, dans une logique d’inclusion et de participation citoyenne, passe notamment par une volonté d’ouvrir le champ des possibles en matière culturelle et artistique aux personnes handicapées. Créée l’an dernier, Ouverture de champ est une rencontre entre image et handicap (1ère édition, le 12 juin 2014 au Cinéma Gaumont Aquaboulevard). Répondant à la promesse du “Vivre ensemble, égaux et différents”, notre opération allie projections de films, de publicités, de programmes courts et one man show… Toutes formes d’illustrations pour montrer et donc susciter l’échange avec la salle. Ouverture de champ est avant tout une opération de sensibilisation au handicap, durant une soirée, gratuite, pour faire changer le regard sur le handicap ».

Pratique :

Rendez-vous à 19h15

– Le 19 mai 2015 à Besançon au Pathé Beaux Arts

– Le 28 mai 2015 à Caen au Pathé Les Rives de l’Orne

– Le 4 juin 2015 en Avignon au Pathé Avignon Cap Sud

– Le 25 juin 2015 à Rennes au Gaumont

– Inscriptions gratuites et obligatoires sur le site www.ladapt.net

Film sous-titré – traducteur LSF

