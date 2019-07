L’ADAPT lance la 12e Semaine pour l’emploi des personnes handicapées

Deux objectifs à cette action nationale :

– sensibiliser le plus grand nombre, grand public mais aussi chefs d’entreprises, cadres, salariés et

décideurs publics ou privés au recrutement des personnes handicapées en recherche d’emploi.

– mener des actions concrètes pour faciliter la rencontre entre travailleurs handicapés et recruteurs.

Cette nouvelle édition de la Semaine pour l’emploi des personnes handicapées comprendra plus de 150 actions sur tout le territoire : Forums pour l’emploi, Jobdatings© et Handicafés©, autant d’occasions pour que les recruteurs puissent rencontrer des candidats et que les travailleurs handicapés trouvent un emploi.

Le coup d’envoi de la Semaine aura lieu le lundi 17 novembre à la Maison de la Mutualité (Paris 5 ) : un Handicafé© sera organisé et sera suivi d’une inauguration officielle portée par des grands acteurs du handicap. Nouveauté cette année : un service de coaching en ressources humaines sera proposé lors de l’Handicafé© à tous les candidats le souhaitant.

Cette semaine sera soutenue par une campagne de communication d’envergure menée autour de la thématique qu’on a tous à gagner à « Travailler ensemble » (logotype associé) : campagne d’affichage nationale, spot radio et spot TV et guides expliquant les « 10 bonnes raisons de recruter une personne handicapée » ou dispensant les « 10 bons conseils aux personnes handicapées en recherche d’emploi ». Un site Internet dédié www.semaine-emploi-handicap.com, mis en ligne depuis le 15 septembre, permettra à tous de se faire le relais de cette semaine et de s’y inscrire en tant que candidats, recruteurs ou encore organisateurs d’événements.

www.semaine-emploi-handicap.com