L’ADAPT et Comète France s’associent autour de la Démarche Précoce d’Insertion

Développer, harmoniser et diffuser le dispositif de la Démarche Précoce d’Insertion : tel est l’objectif commun autour duquel viennent de s’unir L’ADAPT, association pour l’insertion sociale et professionnelle des personnes handicapées, et ComèteFrance, association qui initie une prise en charge précoce des problématiques socioprofessionnelles des patients dans des établissements ou services de Soins de Suite et de Réadaptation.

Depuis sa création en 1929, L’ADAPT reconnaît le travail comme vecteur de réinsertion sociale réussie. En créant, entre autres, la Semaine pour l’emploi des personnes handicapées en 1997, elle œuvre pour redonner aux personnes handicapées une place dans la société. Dans le cadre de la prise en charge des personnes cérébrolésées, L’ADAPT a initié, dès 1969, la DPI (Démarche Précoce d’insertion). Ce dispositif permet d’élaborer et de mettre en place le projet professionnel de la personne dès son parcours de soin et de rééducation.

Depuis 20 ans, l’association COMÈTE France initie dans des établissements ou services de Soins de Suite et de Réadaptation, spécialisés en Médecine Physique et de Réadaptation, une prise en charge précoce des problématiques socioprofessionnelles des patients. Cet accompagnement, mené par des équipes spécifiquement dédiées, est totalement intégré au parcours de soin et permet de potentialiser le retour à l’emploi. L’objectif est de maintenir pour, autour et avec la personne concernée, une dynamique d’insertion par la mise en œuvre d’un projet de vie cohérent, intégrant obligatoirement une dimension professionnelle et pouvant se concrétiser le plus rapidement possible (maintien dans l’emploi en milieu ordinaire de travail, entrée en formation ou reprise d’études).

C’est fortes de cette complémentarité que les deux structures ont décidé de s’associer, en juin dernier, à travers une convention cadre de partenariat, afin de développer leurs actions de terrain, en veillant à toujours rester plus près des besoins des publics qu’elles accompagnent.

Plus d’infos sur : www.ladapt.net et www.cometefrance.com