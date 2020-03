L’ADAPT Essonne fête ses patients

Le 18 Juin 2009, en soirée, le CMPR ouvre ses portes aux familles et aux amis des patients afin de partager expériences et témoignages sur la réalité du handicap et célébrer les 80 ans de l’association. Autour d’un repas festif, ponctué d’animations musicales, patients, amis et familles donneront le ton de soirée, lors d’un karaoké avec la participation du personnel du centre, avant de tenter leur chance lors de la tombola organisée à cette occasion.

Contact :

L’ADAPT Essonne – Soisy sur Seine : Centre du Château Centre de Médecine Physique et de Réadaptation 12, rue Notre Dame 91450 Soisy sur Seine

Tél. : 01 60 90 89 00 E-mail : admissions.soisy@ladapt.net