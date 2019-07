L’ADAPT en appelle aux candidats pour améliorer l’accès à l’emploi des personnes handicapées

Avec un taux de chômage deux fois supérieur à la moyenne nationale, la situation des personnes handicapés est toujours très préoccupante. À cinq semaines du 1er tour des élections présidentielles et maintenant que la liste officielle des candidats est publiée, L’ADAPT lance un appel aux représentants politiques pour que le sujet du handicap ne recule pas dans l’ordre des priorités et propose un Pacte citoyen emploi et handicap.

Avec un taux de chômage de 19% (soit le double de la moyenne nationale) et un taux d’emploi de seulement 35 % (contre 65 % pour l’ensemble de population), la situation des concitoyens handicapés

est toujours très préoccupante et concerne des milliers de personnes. L’ADAPT, association qui oeuvre dans le champ sanitaire et médico-social auprès de 12 000 personnes handicapées, se bat depuis plus de 80 ans pour que chaque personne en situation de handicap puisse vivre sa vie en tant que sujet et en tant que citoyen à part entière.

À cinq semaines du premier tour, L’ADAPT interroge les candidats à l’élection présidentielle sur leur volonté d’offrir une citoyenneté pleine et entière aux personnes handicapées et une reconnaissance

sociale par l’emploi. Elle attend d’eux des propositions concrètes qu’ils devront tenir s’ils sont élus. Enfin, début avril, L’ADAPT éditera un livre « Egaux et différents » aux éditions Nouveau Monde. Il sera

préfacé par Philippe Croizon, ce nageur de l’extrême, amputé des 4 membres, qui a traversé la manche en 2010 et s’apprête à relier les 5 continents à la nage courant 2012.

Le Pacte citoyen emploi et handicap : 10 engagements pour une pleine citoyenneté !

Le pacte proposé par L’ADAPT rassemble des propositions concrètes autour de 10 thématiques et invite chaque candidat à s’engager sur une série de mesures concrètes. « Trouver un travail quand on est en situation de handicap est extrêmement compliqué, c’est parfois un vrai parcours du combattant !, explique Eric Blanchet, directeur général de L’ADAPT. Il y a des mesures à prendre pour simplifier l’accès à l’emploi et surtout l’encourager. Avoir un travail participe à avoir une vie sociale, et c’est la raison pour laquelle nous avons élaboré ce pacte qui incite à une pleine et entière citoyenneté des personnes handicapées. »

10 engagements

1. Changer le regard pour mieux vivre et travailler ensemble.

2. Garantir les accessibilités pour faciliter le déplacement chez soi, sur la route et dans l’entreprise,

3. Prendre soin et faciliter l’accès à la santé pour plus de prévention et d’autonomie

4. Garantir les ressources pour une vie plus digne,

5. Garantir l’accès à l’éducation pour mieux intégrer les jeunes à l’école,

6. Garantir l’accès à la formation continue pour acquérir des compétences tout au long de la vie,

7. Appliquer intégralement et améliorer la loi pour favoriser l’accès à l’emploi,

8. Favoriser des partenariats stratégiques pour développer l’insertion professionnelle,

9. Rendre plus efficace les Maisons départementales des personnes handicapées (MDPH) pour simplifier les parcours

10. Favoriser un accompagnement innovant dans l’emploi pour que chacun soit le pilote de son projet professionnel.

Retrouvez l’ensemble des 10 engagements de L’ADAPT proposés aux candidats à l’élection présidentielle sur www.ladapt.net.