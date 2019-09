L’ADAPT débute sa campagne de mobilisation !

L’ADAPT, en association avec ses entreprises partenaires (1), débute sa campagne de mobilisation à l’occasion de la 14e édition de la Semaine pour l’emploi des personnes handicapées qui se déroulera du 15 au 21 novembre 2010. L’ouverture du site www.semaine-emploi-handicap.com lance une grande campagne d’action et de sensibilisation et sera suivie d’une conférence de presse le mardi 26 octobre prochain. Le renforcement de la loi pour l’emploi des personnes handicapées a permis une mobilisation plus active des entreprises en 2009. Des signes encourageants ont émergé. Pour autant, si les entreprises et employeurs publics sont plus nombreux à ouvrir leurs portes aux travailleurs handicapés, le taux de chômage des personnes en situation de handicap reste deux fois plus important que celui des personnes valides.

Souvent, la formation est évoquée par les entreprises comme un frein à l’embauche des travailleurs handicapés. Qu’en est-il exactement ? A quoi sert et comment est utilisée la formation par ces travailleurs ? A l’initiative de l’Agefiph, du Fiphfp et de L’ADAPT, une étude est menée par TNS-Sofres pour identifier les freins et les leviers des parcours de formation vers l’emploi durable… Les résultats seront dévoilés par les trois organismes coordinateurs de la Semaine lors d’une conférence de presse qui aura lieu mardi 26 octobre prochain à l’Institut national des jeunes sourds de Paris, de 8h30 à 10h30 (254 rue Saint-Jacques, Paris 5e).

« La Semaine pour l’emploi des personnes handicapées est aujourd’hui bien ancrée dans le calendrier social, explique Emmanuel Constans, Président de l’association. L’ADAPT profite de cette dynamique pour engager chaque acteur de la société dans une réflexion sur les mécanismes d’insertion sociale et professionnelle qui faciliteront l’accès à l’emploi des personnes handicapées. » Ainsi, l’association réunit actuellement les parties prenantes du secteur, travailleurs ou chercheurs d’emploi handicapés, professionnels du handicap, sociologues et entreprises, chargés de répondre à la question récurrente de ces dernières années : comment améliorer l’emploi des travailleurs handicapés de façon concrète, simple et inventive ? Des propositions pour l’emploi seront révélées lors de l’inauguration de la Semaine, le lundi 15 novembre 2010 au Centre 104 (Paris 9e). Elles seront suivies d’un Handicafé© réunissant 50 recruteurs et 100 travailleurs (attention ! entrée libre pour la presse mais sur invitation pour les participants)

Durant toute la semaine, plusieurs manifestations seront organisées dans toute la France : Jobdatings©, Handicafés©, Forums pour l’emploi… L’événement sera soutenu par une campagne de communication nationale : campagne d’affichage, spot TV et spot radio. Dès le 20 septembre, le site événementiel www.semaine-emploi-handicap.com relayera tous les événements organisés dans l’Hexagone et fera découvrir les derniers podcasts de travailleurs handicapés témoignant de leur insertion en entreprise. Nouveauté cette année : un petit clip de coaching destiné à présenter les actions de la Semaine ainsi que la façon de se comporter face au recruteur. Il sera visionnable sur le site de la Semaine pour l’emploi et en animation sur les manifestations.

Sans oublier que dès à présent, les personnes handicapées peuvent rencontrer les entreprises sur le site www.travaillerensemble.com et être soutenues dans leur recherche d’emploi par les bénévoles du Réseau des Réussites de L’ADAPT.

A PROPOS DE L’ADAPT

L’ADAPT, association pour l’insertion sociale et professionnelle des personnes handicapées, est une association loi 1901, reconnue d’utilité publique, financée par l’Etat, les collectivités publiques et par les dons. Présente dans toute la France à travers plus de 100 établissements et services de soins de suite et de réadaptation, d’aide par le travail, de rééducation professionnelle, d’éducation motrice et d’accompagnement, L’ADAPT accueille chaque année près de 12 000 personnes handicapées, touchées par le handicap à leur naissance ou suite à un accident de la vie. Ayant créée la Semaine pour l’emploi des personnes handicapées en 1997, elle organise depuis l’événement chaque année en novembre et dispense à travers les bénévoles de son Réseau des Réussites un accompagnement à des personnes handicapées qui souhaitent être suivies dans leur recherche d’emploi. La mission qu’elle conduit depuis plus de 80 ans : accompagner la personne handicapée dans son combat ordinaire, celui de sa vie quotidienne, pour qu’elle puisse « Vivre avec et comme les autres ».

Pour en savoir plus : www.ladapt.net – www.travaillerensemble.net – www.semaine-emploi-handicap.com

[1] Adia, Areva, Groupe BPCE, EDF, Generali, GMF, SNCF, Société Générale, Sodexo et Thalès