L’ADAPT condamne le report de l’obligation de mise en accessibilité des lieux publics

Suite à la publication des conclusions de la concertation relative à l’accessibilité le 26 février dernier, l’ADAPT, Association pour l’insertion sociale et professionnelle des personnes handicapées, a condamné à travers un communiqué de presse « la décision du Premier Ministre de rallonger les délais de mise aux normes pour l’accessibilité des lieux accueillant du public ».

« En France, 5 millions de personnes vivent avec un handicap, soit presque 10 % de la population. Environ 20 millions de personnes sont concernées de près ou de loin par le handicap (les familles, les proches, les professionnels…) ! Avec la décision du Premier Ministre de rallonger les délais de mise aux normes pour l’accessibilité des lieux accueillant du public de 3 à 9 ans, les personnes concernées vont devoir encore attendre pour vivre leur citoyenneté.

Le handicap impacte en effet l’ensemble des choix d’un individu (déplacement, formation, santé, prise d’autonomie, logement, insertion professionnelle, relations sociales et même, loisirs). L’application des lois de 1975 et de 2005 qui conduisaient à des changements significatifs en la matière vient à nouveau d’être retardée.

L’ADAPT juge inacceptable ce report qui retarde à nouveau la possibilité pour les personnes handicapées de vivre une vie normale, celle d’un citoyen à part entière qui a le droit d’accéder à la culture, aux loisirs, à l’éducation, au sport… Le nouveau calendrier est imprécis et beaucoup trop lointain pour des personnes qui attendent une mise aux normes des bâtiments publics depuis près de 40 ans. Il est indispensable que le futur texte de loi propose un agenda acceptable pour toutes ces personnes après concertation avec toutes les parties prenantes. L’ADAPT, qui œuvre depuis 85 ans pour une société où il est possible de « Vivre ensemble, égaux et différents », poursuit son combat pour une application rapide de cette mise aux normes ».