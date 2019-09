L’Adapt cambrésien souffle aujourd’hui les quatre-vingts bougies de l’association

L’association pour l’insertion sociale et professionnelle des personnes handicapées, fête cette années es quatre-vingts ans d’existence. Le centre de Cambrai (Nord) organise aujourd’hui une grande journée d’activités pour revenir sur sa riche histoire et préparer le futur.

En juin 1929, Suzanne Fouché créé l’ADAPT. Son but : permettre aux anciens tuberculeux de retrouver du travail et par là leur autonomie et leur dignité. Avant la deuxième Guerre Mondiale, sept établissements de l’ADAPT fonctionnent dans toute la France. Aujourd’hui, l’association compte 56 structures. La formation et le travail restent au coeur de ses activités.

À Cambrai, la structure, route de Solesmes regroupe un centre de médecine physique et de réadaptation, l’institut d’éducation motrice, et le service de soins et d’éducation spécialisée à domicile. Samedi, elle organise une journée de fête pour ses pensionnaires et leur famille, mais aussi pour se faire mieux connaître des Cambrésiens.

Au programme en centre ville de 10 h à midi, présentation de l’association et démonstrations sportives. Toute la journée, à l’Adapt des expositions retraceront l’histoire du centre. Les pensionnaires pourront prendre part à des baptêmes de l’air ou de plongée.

Renseignements : 03 27 72 25 00 ou cambrai@ladapt.net