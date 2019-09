C’est l’occasion de rappeler les éléments marquants de son action au service de l’insertion des personnes handicapées et d’organiser plusieurs événements entre mai et septembre prochains. Depuis sa création par Suzanne Fouché en 1929, L’ADAPT poursuit le projet social de cette femme d’exception qui portait des projets innovants au service de l’insertion sociale et professionnelle des personnes handicapées. L’ensemble des acteurs de L’ADAPT (2000 salariés, 1000 adhérents, 220 bénévoles du Réseau des Réussites), engagés dans l’insertion au quotidien, partagent les valeurs humaines et sociales au service des personnes handicapées. Pour cet anniversaire, L’ADAPT a souhaité les souligner par une image symbolique : un arbre « L’ADAPT en fête », symbole de vie de ramifications et un message « L’ADAPT a 80 ans, fêtons ses réussites, innovons pour l’avenir ».

Pour célébrer ses 80 ans, L’ADAPT a choisi de mettre en valeur le terrain et sa dimension de proximité sur le plan local. Ses 75 établissements et structures sont mobilisés et investis dans la préparation d’événements locaux qui auront lieu de mai à juin 2009 à l’initiative de chaque établissement (liste des établissements en annexe du dossier de presse). Les établissements et services seront ouverts au grand public pour qu’il découvre que L’ADAPT est une association militante, professionnelle, dynamique et innovante.

Une manifestation nationale aura lieu le 22 septembre à la Maison de la Mutualité à Paris (5e).

Un colloque sera organisé avec différents acteurs du secteur autour du thème : « L’association, actrice des politiques sanitaires et sociales : incongruité ou garantie pour l’intérêt général ? ». Pour animer le réseau des 75 structures et établissements de L’ADAPT et donner un souffle participatif

à son anniversaire, un blog www.80ansdeladapt.com est mis en ligne. Chaque établissement y enregistre sa manifestation et chaque salarié, bénéficiaire, bénévole et partenaire peut réagir en postant des articles ou des commentaires.

Faits marquants et réussites de L’ADAPT

Dans le cadre de ses activités sanitaires, sociales et médico-sociales, L’ADAPT prodigue soins et rééducation et propose orientation, formation et aide à l’insertion professionnelle à chacun de ses bénéficiaires.

L’ADAPT recense 11 000 bénéficiaires en 2008 à travers ses 75 établissements et services sanitaires et médico-sociaux en France :

L’ADAPT – Association pour l’insertion sociale et professionnelle des personnes handicapées

• 24 services d’accompagnement scolaire, professionnel, social, culturel (1030 personnes)

• 2 centres d’accueil de jour pour les personnes souffrant d’un traumatisme crânien

• 9 centres de médecine physique et de réadaptation (création du 1er centre de ce type en 1951 à St Cloud) (3600 patients)

• 9 centres pour enfants (1600 enfants)

• 14 centres de rééducation professionnelle sur les 75 existant en France, avec 75 % de réussite en formation qualifiante et 80% d’insertion (4300 stagiaires)

• 15 structures de travail protégé dont 9 Hors les Murs (580 travailleurs handicapés)

Une action phare : l’organisation de la Semaine pour l’Emploi des Personnes Handicapées

L’ADAPT a créé cette Semaine en 1997. Chaque année, cet événement recueille une adhésion croissante des entreprises et personnes handicapées en recherche d’emploi. Pour décupler les efforts en faveur de l’emploi tout au long de l’année, l’association a également créé les Jobdatings© en 2003

et les Handicafés© en 2007 et en organise régulièrement sur tout le territoire. En 2008, L’ADAPT a organisé pendant la Semaine pour l’emploi des personnes handicapées, des forums emploi-handicap, des Jobdatings© et des Handicafés© permettant à 7500 candidats de rencontrer 1500 recruteurs.

A noter, le Réseau des Réussites de L’ADAPT, composé de bénévoles, accompagne tout au long de l’année les personnes handicapées qui souhaitent être suivies dans leur recherche d’emploi.

L’ADAPT au coeur de l’innovation sociale

L’ADAPT, comme l’ensemble du secteur privé à but non lucratif, entend poursuivre sa contribution à la définition et à la mise en oeuvre du bien public et demande au parlement une amélioration en ce sens du projet de loi « Hôpital, patients, santé, territoires » pour qu’il inscrive dans l’intérêt général et le bien public les missions des futurs Services Privés d’Intérêt Collectif (SPIC).

Dans le cadre de son plan de développement pour 2009, l’association entend développer ses savoirfaire, s’implanter dans toutes les régions de France, renforcer ses positions avec une logique de platesformes pluri-activités qui intégreront une dimension sanitaire, sociale et médico-sociale. Enfin, se rapprocher du milieu ordinaire est indispensable pour faciliter l’insertion des personnes handicapées dans la Cité, à tous les niveaux : scolaire, social et professionnel. Pour L’ADAPT, cela signifie également une mobilisation croissante et des activités spécifiques à destination des entreprises pour conclure des partenariats.

A propos de L’ADAPT :

L’ADAPT, association pour l’insertion sociale et professionnelle des personnes handicapées, est une association loi 1901, reconnue d’utilité publique. Dans ses 75 établissements et services de soins de suite et de réadaptation, d’aide par le travail, de rééducation professionnelle, d’éducation motrice, d’accompagnement, L’ADAPT accueille chaque année dans ces établissements plus de 11 000 personnes handicapées, touchées par le handicap à leur naissance ou suite à un accident de la vie.

Elle organise en novembre la Semaine pour l’emploi des personnes handicapées (dont la 13e édition aura lieu du 16 au 22 novembre 2009) et dispense – à travers les bénévoles de son Réseau des Réussites – un accompagnement à des personnes handicapées qui souhaitent être suivies dans leur recherche d’emploi. La mission qu’elle conduit depuis près de 80 ans : accompagner la personne handicapée dans son combat ordinaire, celui de sa vie quotidienne, pour qu’elle puisse vivre avec et comme les autres.

