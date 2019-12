Securitas, l’accueil, des métiers valorisants au cœur de l’entreprise

Securitas Accueil une branche du Groupe international d’origine suédoise SECURITAS mène une politique de recrutement dynamique pour ses activités dans le cadre des son deuxième accord d‘entreprise.

Elle évolue dans la cadre de Securitas France qui représente 15600 collaborateurs répartis sur les 14 activités que proposent ses 130 agences françaises.

Exclusivement sur les métiers de la relation, Securitas propose naturellement des prestations d’accueil et emploie dans ce domaine plus de 900 personnes.

Securitas Accueil recrute régulièrement des personnes handicapées dans le but de les placer chez ses clients. Une démarche éprouvée qui est valorisée en interne comme auprès de tous les clients du groupe.

Jérôme Bisiaux, directeur de plusieurs agences est très enthousiaste quand il s’exprime sur le sujet :

Le thème des collaborateurs handicapés est un sujet presque quotidien qui nous tient vraiment à cœur car nous avons vécu grâce à cela des expériences très positives. Bien sûr la notion d’accueil peut laisser penser que nous recherchons des personnes au physique parfait. Cela existe mais dans la majorité des cas nous recherchons avant tout des personnes dynamiques, chaleureuses, ouvertes et sérieuses. Le physique n’est qu’un aspect du profil et n’est certainement pas rédhibitoire. Securitas Accueil propose d’autres métiers très intéressants, tels que la gestion du courrier, la logistique, l’assistance aux services généraux et la conciergerie d’entreprise.

Commet définiriez-vous le rôle d’une hôtesse d’accueil ?

L’objectif de ce poste est d’offrir aux collaborateurs et visiteurs de l’entreprise un accueil de qualité, car c’est souvent la première image que l’on a de l’entreprise. Pour cela il faut savoir recevoir, informer, faire patienter et orienter, toujours avec le sourire et avec bienveillance. Même au téléphone, toutes ces compétences doivent ressortir.

Quelle est la réaction de vos clients lorsque vous leur parlez d’un futur collaborateur handicapé ?

Elle est très positive car nous valorisons ce sujet et ces personnes, et bien sûr notre recrutement est toujours fait en fonction des besoins du client. L’adéquation avec l’entreprise et le poste est majoritairement réussie. Aujourd’hui nous avons un certain nombre de collaborateurs handicapés en poste et pour certains depuis de nombreuses années. Tout se passe pour le mieux et leurs entreprises d’adoption les plébiscitent. Pour nous, le handicap ne fait pas de différence, c’est la personne qui fait la différence. À profil équivalent, ce que nous privilégions dans les métiers qui nous occupent c’est le savoir être. Bien sûr il faut une formation et une expérience derrière cela. En retour nous employons dans 90% des cas en CDI.

Quel est le niveau moyen de vos recrutements ?

Nos recrutements se font généralement à niveau bac +2 avec la pratique courante d’au moins une langue en plus du français. La plupart de nos clients, qui sont de grandes entreprises, travaillent à l’international. En septembre dernier, nous avons recruté et placé chez un client une personne malvoyante, âgée de 54 ans. Malgré ces deux critères difficiles pour un candidat sur le marché actuel de l’emploi, nous lui avons trouvé un poste dans lequel elle s’épanouit et satisfait pleinement son employeur. Cette personne avait une certaine expérience dans la relation client et parle parfaitement anglais, son petit plus, c’est d’avoir une attitude toujours sereine et souriante, qui lui a valu d’être recrutée.

Dans quel contexte les recrutements sont-ils effectués ?

Ils se font toujours au niveau des agences par le ou la responsable d’agence. Nous tenons beaucoup à l’effet de proximité car une personne recrutée et placée près de chez elle sera une personne ficèle à son entreprise et c’est très important pour nous.

Encadré

Témoignage de Jenny Thai-Soui-Tchong

Jenny a été recrutée en septembre 2014 par Securitas pour un poste d’accueil dans une entreprise industrielle.

Comment avez-vous été recrutée ?

J’ai répondu à une offre de Pôle emploi pour un remplacement en CDD et finalement mon poste a été converti en CDI.

Comment s’est déroulé le recrutement ?

J’ai eu un entretien par téléphone qui a bien fonctionné, avant de rencontrer mes employeurs physiquement et de prendre ma place pour le poste de remplacement.

Quel impact a votre déficience visuelle dans votre travail quotidien ?

Il m’arrive régulièrement d’avoir une fatigue au niveau des yeux. J’ai alors besoin de me reposer les yeux quelques instants pour pouvoir continuer, ce que mon employeur a très bien compris et accepte bien.

Comment se passent vos relations avec Securitas ?

C’est très facile de communiquer dans un sens comme dans l’autre, ce qui est très important pour moi.