L’accueil au bout des doigts

Afin de donner aux professionnels du tourisme des « clés » pour mieux accueillir la clientèle atteinte de déficience auditive, le CDT Aude-Pays cathare édite un Mémento visuel de l’accueil touristique en Langue des Signes Française. Diffusé auprès des OT/SI et des professionnels labellisés, ce mémento donne « les premières clefs » d’un accueil touristique adapté grâce à un alphabet manuel et à des planches thématiques indiquant l’enchainement des mouvements à effectuer pour communiquer directement et répondre ainsi aux besoins spécifiques des personnes sourdes et malentendantes.