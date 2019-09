Rendez-vous était pris le 14 septembre à la Direction du Travail de Lille pour l’agrément du 4e accord national de Simply Market en faveur de l’emploi des personnes handicapées. La responsable des affaires sociales, le pilote national du Programme Handicap et les partenaires sociaux y ont présenté ensemble et avec succès les engagements et mesures de ce nouvel accord !