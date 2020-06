L’accompagnement des personnes âgées en question

Le Gérontopôle Autonomie Longévité des Pays de la Loire, la Fondation Médéric Alzheimer et leurs partenaires se réuniront en congrès à la Cité des Congrès de Nantes les 13 et 14 septembre 2012 autour de quatre thématiques destinées à apporter informations et conseils aux aidants professionnels des personnes atteintes de la maladie.

De nombreux experts reconnus de la prise en charge des personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer viendront échanger avec les 800 participants professionnels sur ces questions cruciales autour de la prise en charge des personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer. En marge de ce congrès, les services et nouveautés des partenaires seront présentés afin d’informer les professionnels des solutions innovantes à leur disposition pour optimiser l’accompagnement de leurs malades.

Pour obtenir le programme complet de ses deux jours, envoyez un mail à contact@gerontopole-paysdelaloire.fr.