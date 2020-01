L’accompagnement des élèves handicapés revient dans le giron des associations

Les associations et les groupements d’associations ayant fait l’objet d’un agrément et signé une convention avec l’Education nationale pourront désormais assurer l’accompagnement individualisé des enfants handicapés scolarisés. C’est qu’a annoncé aujourd’hui, dans un communiqué, la secrétaire d’Etat à la famille et à la solidarité, Nadine Morano. Un amendement a été voté en ce sens la nuit dernière, dans le cadre de la loi sur la mobilité dans la fonction publique. C’est donc la réponse du gouvernement à la délicate question des auxiliaires de vie scolaires (AVS) et des emplois de vie scolaire (EVS) et par là-même de l’accompagnement scolaire des enfants en situation de handicap.