L’accident vasculaire cérébral, une urgence encore insuffisamment connue – AFP

PARIS, 21 avr 2010 (AFP) – Première cause de handicap acquis au cours de la vie de l’adulte, deuxième cause de démence après la maladie d’Alzheimer et troisième cause de décès en France, l’accident vasculaire cérébral (AVC) frappe chaque année près de 130.000 personnes.

DEUX FAMILLES D’AVC

L’AVC, ou “attaque cérébrale”, se caractérise par l’apparition brutale de déficiences liées à des lésions du cerveau d’origine vasculaire. On distingue deux familles d’AVC :

– les accidents d’origine ischémique, lorsqu’un vaisseau se bouche. Ce sont les plus nombreux (80%).

– les accidents d’origine hémorragique, lorsqu’un vaisseau sanguin se rompt. Ils ne représentent que 20% des AVC, mais touchent des populations moins âgées et sont généralement plus sévères.

Dans les deux cas, l’interruption du transport du sang vers une partie du cerveau menace les cellules d’asphyxie. Si la circulation sanguine n’est pas rétablie à temps, les cellules entrent dans un processus de dégénérescence :

c’est le mécanisme de l’infarctus, plus connu dans le cas du coeur.

Dans le cas d’une hémorragie, viennent s’ajouter la toxicité du contact direct du sang avec les cellules cérébrales et l’effet mécanique de l’envahissement par le sang d’une partie du cerveau.

LES FACTEURS DE RISQUE



L’hypertension artérielle est un facteur de risque majeur. S’y ajoutent diabète, tabagisme, alimentation déséquilibrée, sédentarité.

LES SIGNES D’ALARME



La survenue brutale d’une faiblesse d’un côté du corps, de soudaines difficultés d’élocution ou de compréhension, voire de vertiges, de perturbations de la vision, ou d’absence de sensation doivent alerter.

LE BON REFLEXE

Dès les premiers symptômes identifiés, le seul réflexe à avoir, tout comme pour l’infarctus du myocarde, est d’appeler immédiatement le 15, pour une prise en charge en urgence et être conduit directement vers un service spécialisé équipé pour réaliser le diagnostic et proposer un traitement.

Le traitement de l’AVC doit être le plus précoce possible, avant que les lésions ne soient irréversibles. Chaque minute compte.

LA THROMBOLYSE



Lorsque l’AVC est d’origine ischémique (lorsqu’un vaisseau se bouche), un traitement médicamenteux (thrombolyse) peut être administré, mais il doit l’être le plus rapidement possible (dans les trois heures).

Ce traitement est encore rare en France, principalement en raison de dépassement des délais du à une mauvaise information des patients, mais aussi à cause d’une mauvaise organisation de la filière de soins.

Environ 1% des patients bénéficient actuellement d’une thrombolyse.

LES AVC EN CHIFFRES



L’AVC touche chaque année environ 130.000 nouveaux patients en France. Les maladies cérébrovasculaires représentent plus de 30.000 décès chaque année.

L’AVC constitue la troisième cause de mortalité chez les hommes, la deuxième chez les femmes.

Après 65 ans, le nombre de décès par AVC chez la femme est égal à celui par infarctus du myocarde chez l’homme.

En termes de handicap, plus de 225.000 personnes sont classées de façon permanente en affection de longue durée invalidante par le régime général de l’Assurance maladie.

Le poids financier est d’environ 8,3 milliards d’euros par an (5,9 milliards pour le secteur de soins, et 2,4 milliards pour le secteur médico-social).

Un quart des victimes d’AVC ont moins de 65 ans. Chaque année, entre 300 et 500 enfants sont aussi touchés.

