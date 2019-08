L’accessibilité va bon train en Rhône-Alpes

La Région Rhône-Alpes va consacrer, chaque année jusqu’en 2015, 12 millions d’euros pour l’accessibilité des TER aux personnes à mobilité réduite sur un investissement global, tous partenaires compris (Etat, SNCF et RFF essentiellement) qui devrait atteindre 118 millions : 98 pour les gares, 15 millions pour le matériel ferroviaire et 5,1 millions pour le réseau routier TER. Sur les deux cent cinquante-deux gares de la région, trente-quatre (accueillant 74 % des voyageurs) seront rendues complètement accessibles; il s’agit des plus grandes comme Part-Dieu, Perrache ou Châteaucreux (Saint-Etienne) mais aussi de plus petites comme Givors, L’Arbresle ou Bourg-en-Bresse.