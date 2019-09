L’accessibilité universelle : bâtir une meilleure vie pour tous

Le CEP d’Eckbolsheim, Centre de Ressources, d’Information et de Conseil sur les Aides Techniques organise les 30 et 31 mars 2010 à Sélestat, les premières journées Techniques de l’accessibilité, en partenariat avec le Conseil Général du Bas-Rhin et la Ville de Sélestat.Accéder, circuler, se repérer, utiliser, communiquer, l’accessibilité universelle est un concept qui soutient le développement d’environnements sans obstacle. Habiter, accéder aux espaces publics, avoir des équipements ou des objets, se déplacer sans contraintes, dans le confort et la qualité d’usage. Aménager un nouveau monde dans lequel tous les citoyens dont les personnes en situation de perte d’autonomie, liée au handicap ou au vieillissement pourront vivre dans l’autonomie et la sécurité.

Avec l’émergence des nouvelles technologies auservice de la santé, une nouvelle loi qui vient de fêter son cinquième anniversaire et surtout un potentiel économique et un marché de la e-santé, des produits et des équipements de l’accessibilité de plusieurs milliards d’euros en Europe, ce rêve devient aujourd’hui une réalité.

L’ambition de ce colloque est de le rendre encore plus accessible avec des interventions d’experts locaux et nationaux, des retours d’expériences de collectivités publiques, de bailleurs sociaux de promoteurs privés, d’élus locaux, départementaux et nationaux et un salon réunissant plus de 40 entreprises qui présenteront des solutions aussi innovantes qu’ accessibles financièrement pour améliorer et embellir notre quotidien.

Pour qu’à chaque moment de la vie corresponde la meilleure ambiance, le bon espace, les meilleurs équipements et surtout les principales solutions pour compenser votre perte d’autonomie, le salon des produits et des innovations, réuni des entreprises locales, nationales ou européennes.

On pourra tester les solutions domotiques de HAGER, ARNOULD ou LEGRAND, des équipements pour votre maison aussi esthétiques, que confortables et adaptés avec VILLEROY ET BOCH, IDRHA, GROHE,

IDEAL STANDART, DURAVIT ou JACOB DELAFON, des produits spécialisés avec AKW, DUPONT, REHA TRANS de l’interphonie intelligente avec URMET CAPTIV, des boîtes aux lettres innovantes avec RENZ, des serrures électroniques avec RUBIS, des volets électriques, du carrelage de la signalétique et la liste1 est encore longue pour vivre plus confortable, plus autonome en sécurité et dans la prévention de notre santé.

L’accessibilité universelle : bâtir une meilleure vie pour tous

améliorant le confort d’usage de l’ensemble de leur clientèle ou bénéficiaires.

Au cours de ces journées, le Conseil Général du Bas- Rhin présentera l’ensemble de ses dispositifs en faveur des personnes en perte d’autonomie. Un point sera fait sur le projet « TIC&Santé, innovation pour l’autonomie », qui vise à améliorer l’autonomie des personnes en généralisant l’utilisation des nouvelles technologies par le biais notamment d’un appel à projet à destination des entreprises, des collectivités et des associations.

La Ville de Sélestat (Bas-Rhin) qui compte aujourd’hui 20 000 habitants a été récompensée pour ses efforts en faveur de l’accessibilité des personnes à mobilité réduite en 2007 par le trophée APAJH, reconnaissance

qui a permis de conforter la municipalité dans son engagement pour un meilleur accueil de la ville aux personnes handicapées.



Ouverture de l’exposition au grand public le mardi 30 mars de 13h30 à 17h00 et le mercredi 31 mars de 12h00 à 16h00.