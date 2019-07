L’accessibilité : l’affaire de tous pour la vie en société

Organisée par les associations Accès pour tous et le Conseil National Handicap, cette troisième édition des Trophées de l’Accessibilité a récompensé des initiatives, des attitudes, des bonnes pratiques et des réalisations exemplaires au niveau national, provenant de multiples acteurs, qui participent à l’amélioration de l’accessibilité pour les personnes en situation de handicap. Cette année, l’Association Valentin Haüy, qui soutient les Trophées de l’Accessibilité depuis sa création, a ouvert la cérémonie avec une démonstration de Torball. A cette occasion, le président de l’AVH, Gérard Colliot, a souligné que les progrès dans l’accessibilité n’étaient envisageables que par l’adhésion collective de tous car elle nous concerne tous.

Rien d’étonnant à ce que le Trophée d’honneur de l’accessibilité ait été remis à la Ville de Londres pour sa remarquable organisation des Jeux Paralympiques. Ainsi, les personnalités représentant la cité britannique et les sportifs de haut niveau ont pu témoigner qu’il s’agissait, au-delà de l’accès aux installations sportives, de l’attitude volontariste et consensuelle du peuple londonien qui spontanément participe à l’accessibilité des personnes qu’elles soient handicapées ou non.

L’accessibilité pour tous permet de préparer la cité de demain prenant en compte l’être humain avec toutes ses différences et la même égalité des chances pour tous : personnes en situation de handicap (tous les types de handicap), personnes âgées, mais également toutes les personnes en situation de mobilité réduite temporaire (poussettes, bagages…). Dans le cadre de ce partenariat, Jean-Marie Cierco, Secrétaire Général de l’Association Valentin Haüy et Gérard Colliot, Président de l’AVH, sont intervenus avant la remise des Trophées pour sensibiliser le public à l’accessibilité des lieux dans la chaîne de déplacement et pour mobiliser l’opinion pour un meilleur accès aux sports et aux loisirs pour les personnes handicapées visuelles.

Le Président de l’AVH a rappelé : « que les bonnes solutions d’accessibilité sont toujours le fruit d’un travail d’équipe entre les personnes valides et les personnes handicapées. On le sait tellement bien à Valentin Haüy que la parité voyant/non voyant est instituée dans les statuts même de l’association depuis 120 ans. C’est seulement comme cela que l’on peut développer l’autonomie. L’accessibilité et la recherche d’autonomie sont indissociables. ». Et Gérard Colliot d’ajouter : « L’accessibilité n’est plus simplement une question de déplacement ou d’accès aux bâtiments, aux transports, mais à toutes les facettes de la vie en société : accès à la formation, au travail, aux loisirs, à la culture, au sport, accès au numérique et aux nouveaux moyens de communication, accès aux médias, au cinéma (les aveugles ont accès aux œuvres cinématographiques et aux émissions de télévision grâce à l’audiodescription, un art que l’AVH a importé des USA il y a plus de 20 ans), bref : un accès à tout ce qui fait la vie en société. ».