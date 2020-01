R.Flex Progiciel, éditeurs français de solutions e-RH (gestion des recrutements, de la mobilité interne et de la planification des emplois), organise un petit déjeuner conférence sur le thème « L’accessibilité des sites internet RH aux personnes handicapées », le mercredi 3 juin 2009 à partir de 9 heures.

Co-animée par la société Atalan, l’une des principales sociétés de conseil spécialisée sur les questions d’accessibilité sur le web et la prise en compte du handicap, cette conférence a pour objectif de permettre de mieux comprendre les enjeux liés à l’accessibilité des sites Internet RH aux personnes handicapées, à l’ère où Internet devient un canal de recrutement incontournable pour les entreprises.

Lors de cette conférence seront détaillées les obligations liées au renforcement de la réglementation en faveur des personnes handicapées en France (« Loi pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées » – Loi n° 2005-102 du 11 février 2005 parue au JO n° 36 du 12 février 2005) et dans d’autres pays, leurs incidences sur la communication Web et les technologies à mettre en œuvre, ainsi que les impacts en terme d’image et de responsabilité sociale des entreprises.

Cet événement sera également l’occasion, pour R.Flex Progiciel, éditeur de solutions logicielles de e-RH, de présenter ses projets de développement pour répondre à cette problématique.

Programme

– Définition de l’accessibilité et présentation des acteurs, chiffres-clés

– Présentation du contexte international et du cadre réglementaire dans différents pays

– Tendances de l’accessibilité dans le secteur public et privé

– Enjeux et intérêts de l’accessibilité pour tous

– Questions / Réponses

10h00 à 11h00 : Démonstrations

– Présentation des aides techniques de navigation par type de handicap et des outils de personnalisation

– Exemples de problèmes d’accessibilité rencontrés par les internautes handicapés

– Questions / Réponses

11h00 à 11h30 : Discussions libres

– Positionnement et objectif de R.Flex Progiciel pour répondre à la problématique des sites internet RH

– Questions / Réponses

Lieu

Esat Berthier : 7, avenue de la porte Clichy 75017 Paris

Inscriptions

Sylvie Perdigou – s.perdigou@rflex.fr – Tél.: 01 72 29 16 05

9h00 à 10h00 : Définition et Enjeux