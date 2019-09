« L’accessibilité des déficients visuels » : compte-rendu du colloque de Lyon

Organisé par le Comité Louis Braille et l’Association « Point de vue sur la ville », ce colloque avait pour objet de faire le point sur l’accessibilité des déficients visuels dans la ville de Lyon. De nombreuses personnes avaient fait le déplacement : déficients visuels, institutionnels, associations.



Thérèse Rabatel, adjointe au maire de Lyon a tenu à insister sur l’importance qu’accordent les élus aux problèmes de l’accessibilité pour tous, notamment les handicapés, visuels en particulier dont les besoins sont spécifiques et souvent méconnus et négligés. Se félicitant de la troisième place obtenue par la ville de Lyon concernant l’accessibilité des handicapés, elle s’est engagée à poursuivre les efforts malgré des coûts énormes et la complexité des problèmes techniques engendrés par ce choix. Puis, Thierry James, Président de la Commission d’accessibilité du CNPSAA (Conseil National pour la Promotion Sociale des Aveugles et Amblyopes) a présenté les principaux projets et actions du CNPSAA pour améliorer la chaîne du déplacement.

Une intervention remarquée fut celle de Nicolas Baltenek, doctorant à l’Université Lyon II qui a présenté les déplacements urbains sous l’angle facteurs de stress pour les déficients visuels. Il a relaté une étude expérimentale sur les déplacements des déficients visuels (sans ou avec chien-guide, avec ou sans canne blanche), réalisée sur un itinéraire urbain, avec une vingtaine de volontaires aveugles. Cette étude rend compte des observations et des conclusions : perception de l’espace par d’autres sens que la vue : audition, écholocalisation, sens tactile, etc.

L’hyper vigilance constante que nécessitent les déplacements urbains génère un grand stress. Au regard de cette étude, il s’avère nécessaire de prévoir des améliorations qui permettraient d’établir des points de repère fiables et intelligibles. Le Professeur Serge Portalier a présenté ses travaux de recherche sur les spécificités des personnes en situation de handicap et notamment déficientes visuelles.

Sylvie Niogret a fait partager son expérience personnelle de déficiente visuelle dans ses déplacements quotidiens, apportant une note de vécu très appréciable tandis que Jean Grézaud, Président de l’UNMV (Union Nationale des Moins Valides) a, quant à lui, présenté les lois, textes et décrets officiels concernant la voirie, insistant sur le fait que nombreuses étaient les municipalités qui ignorent ces articles de lois, et/ou refusent de les appliquer. Enfin, Gilles Rochon, Lise Wagner et Sylviane Bernat de la société ÉO Guidage ont présenté leurs solutions techniques à destination des responsables (élus, sociétés, partenaires institutionnels, chefs d’entreprise) pour améliorer l’accessibilité des handicapés visuels dans le domaine de la signalétique (visuelle ou sonore) et autres moyens techniques. Ils ont aussi présenté quelques réalisations d’aménagement de l’espace à l’école Centrale de Lyon

