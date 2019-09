L’accessibilité, c’est pas pour maintenant

Les associations le clamaient depuis des mois et c’est désormais officiel : l’obligation prévue par la loi handicap de 2005 de rendre accessible d’ici au 1er janvier 2015 tous les bâtiments recevant du public,ne pourra « en aucun cas être tenue ».

C’est une illustration bien parlante des faits sur le terrain : Jeanine Mujic, une maman de 39 ans qui se bat pour obtenir la garde de ses trois enfants, se présente devant le palais de justice en fauteuil roulant. Problème : il n’y a pas de rampe d’accès. « Je le savais. Il y a deux ans, j’étais déjà venue et on m’avait portée », explique-t-elle à L’Est Républicain qui révèle l’incident. Résultat, l’audience se tiendra en plein air, à la vue de tous alors qu’elle devait se dérouler à huis clos.

Car les faits sont là : prévue pour 2015, l’accessibilité pour les personnes handicapées aux établissements publics ne sera pas au rendez-vous, constate un rapport publié le 12 septembre, qui se prononce pour un maintien de l’échéance mais en révisant les exigences. Daté d’octobre 2011, le rapport de l’Igas (Inspection générale des affaires sociales) était resté au fond du tiroir du gouvernement Fillon, élections obligent. Dans les couloirs de l’Assemblée nationale et du Sénat, c’est un secret de polichinelle : il sera impossible, dans le contexte économique et budgétaire actuel, de financer les travaux de mise en accessibilité, compte tenu de l’ampleur des travaux à réaliser. C’est un mal typiquement français : les lois et les décrets sont votés, mais jamais financés. Plus encore, les moyens de contrôle sont quasiment inexistants. Il y a la loi, et sa mise en oeuvre ; et il y a fort à parier que son interprétation et son application seront diverses suivant les départements– pardon, les territoires. Car en supprimant quasiment les contrôles d’après travaux, le législateur ouvre la boîte de Pandore : on crée la loi pour la déshabiller puisqu’on ne contrôle pas vraiment son application. Et n’espérons pas nous tourner vers les architectes – qui se sont déjà exprimés sur la loi de 2005, se positionnant globalement contre, tout en posant de vraies questions. De toute façon, sur le terrain, on se rend compte que seule une minorité d’entre eux a une solide formation sur l’accessibilité.

C’est aussi sans compter sur un phénomène bien « handi » : tenter d’obtenir un consensus dans une commission d’accessibilité de la part de responsables d’associations locales liées au handicap tient parfois des douze travaux d’Hercule : entre la surabondance des textes de référence et leurs interprétations diverses, les egos régionaux surdimensionnés et les ayatollahs de l’accessibilité, les handis eux-mêmes ralentissent la mise aux normes – un comble ! Même si la Ministre en charge du handicap proclame ne pas vouloir reculer l’échéance de 2015, il y a fort à parier que les dérogations diverses et variées vont fleurir sur tout le territoire. Et que de toute façon, les budgets asphyxiés des régions et des départements ainsi que les moyens de contrôle de l’état dans ce domaine sont tellement inexistants qu’encore une fois, l’accessibilité attendue non pas depuis 2005 mais depuis 1975 soit repoussée aux calendes grecques – crise et priorités budgétaires obligent…

Pierre Bardina