L’accessibilité au Château des ducs de Bretagne

Témoin de l’histoire de Nantes et de celle de la Bretagne, le Château des ducs de Bretagne est un site patrimonial exceptionnel en plein centre ville. Classé monument historique, l’édifice est une forteresse qui abrite une résidence ducale du 15e siècle et d’autres bâtiments datant du 16e et du 18e siècles. Le château est un exemple rare en France d’une accessibilité maximale dans un bâtiment de cette époque transformé en musée.

Un programme de restauration et d’aménagement d’envergure a été mené ces dernières années à l’initiative de la ville de Nantes. Il a permis la création d’un nouveau musée, installé dans la résidence ducale, le musée d’his­toire de Nantes, labellisé Musée de France.

Le musée d’histoire de Nantes se déploie dans les 32 salles de la résidence ducale du 15e siècle. L’architecture dialogue avec les 850 objets de collection et les dispositifs multimédias dans une scénographie résolument contemporaine. Le parcours est une invitation à s’immerger dans l’histoire de Nantes : capitale des ducs de Bretagne, grand port atlantique à partir du 17e siècle, cité industrielle florissante aux 19e et 20e siècles, métropole culturelle et artistique aujourd’hui. Le portrait de ville qui se dessine, croise ainsi les grands moments de l’histoire européenne et mondiale, de l’Edit de Nantes aux grands bouleversements du 20e siècle en passant par le commerce colonial et la traite négrière.

De nouvelles formes de médiation

Le souci de l’accessibilité et de l’autonomie, tant physique qu’intellectuelle, a été au cœur de ce programme mis en œuvre par la ville de Nantes pour le Château des ducs de Bretagne. C’est ainsi qu’ont été conçus de nouveaux dispositifs et de nouvelles formes de médiation afin d’offrir au public des conditions de visite où personnes valides et personnes en situation de handicap puissent partager ensemble le plaisir de la découverte.

La création d’un poste de chargé d’accessibilité a permis de développer la politique autour des handicaps. La formation des équipes d’accueil et de médiation offre la garantie d’un accueil adapté des publics handicapés. Le musée d’histoire de Nantes a multiplié ces dernières années les expériences et les collaborations avec des associations locales ou nationales, et participe chaque année au festival Handiclap organisé par l’APAJH 44. Le musée s’enrichit aussi des apports du Conseil Nantais des Personnes Handicapées et des ateliers « culture et handicap » mis en place par la ville de Nantes.

Ce souci de l’accessibilité dépasse les murs du château puisque le musée intervient chaque année au niveau national à des colloques, formations, journées d’études, stages, séminaires ou salons pour faire part de son expérience. En 2010, le musée a, par exemple, participé au colloque de l’association des personnels scientifiques des musées de la région Centre et au salon international du tourisme à Nantes.

D’autre part, le musée a été sollicité sur ce sujet pour les rénovations musée des Beaux-arts, et du Musée Dé­partemental Dobrée. Il a aussi reçu différents représentants d’institutions nationales (chargées d’accessibilité du Musée du quai Branly et de la Cité de la musique, Inspecteur général des patrimoines, consultants spécialisés en locomotion pour le MUCEM) désireux de découvrir la politique d’accessibilité in situ.

Le visioguide, nouvel outil pour le public sourd

La communication du musée est adaptée aux personnes handicapées. Un dépliant spécifique est édité sur les activités culturelles adaptées et intègre certaines de ces activités au programme d’activité tous publics. Le site internet propose un onglet pour faciliter la consultation du public handicapé et prochainement, des informations pratiques en langue des signes seront mises en ligne.

Actuellement, un travail étroit avec la ville et Nantes Métropole vise à renforcer l’accessibilité du quartier et les alentours du site. Récompensé en 2008, avec le prix Des Musées pour tous, décerné par le Ministère de la Culture, le Château des ducs de Bretagne vient de recevoir le label Tourisme & Handicap pour les types de 4 handicaps (visuel, auditif, moteur et mental).

Suite au prix Des Musées pour tous et au financement obtenu, le musée a réalisé un nouvel outil d’aide à la visite à destination du public sourd : le visioguide. Ce dispositif propose une trentaine de vidéos en LSF (langue des signes française) pour découvrir le château et le musée. Depuis la réouverture du château et de son musée en 2007, près de 10 000 personnes en situation de handicap ont visité le site dans le cadre de visites individuelles ou de visites en groupes.