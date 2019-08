Labels Handi Loire : 28 entreprises récompensées

Pour la première fois, vingt-huit entreprises ligériennes ont reçu un label pour leurs actions en faveur de l’emploi de travailleurs handicapés. Cette opération a été lancée en juillet 2010 par le Club Handi Loire du Medef Loire en collaboration avec les branches professionnelles, les partenaires de l’emploi des personnes handicapées du département et les adhérents du club.

Le label permet à chacun de s’identifier comme étant une entreprise ouverte et sensible au handicap au travail et amène à une communication et à une identification sur les actions mises en place. Cette récompense est remise aux entreprises qui, après validation par le jury, ont réuni dans leur dossier les trois critères suivants : la prise en compte du handicap dans leur établissement, la mise en place d’actions significatives et durables et l’implication des acteurs de l’entreprise.

Accueillir, intégrer, former et maintenir dans l’emploi

Le label concerne toutes les entreprises privées, qu’elles soient ou non assujetties à l’obligation d’emploi qui ont, entre 2008 et 2010, accueilli, intégré, formé, maintenu dans l’emploi un ou des travailleurs handicapés ou qui ont mis en place un partenariat avec le secteur protégé ou adapté. Pour cette première édition, une trentaine de dossiers de candidature ont été déposés. Le label Handi Loire atteste de l’engagement des entreprises sans distinction de catégorie.

Parmi les entreprises récompensées, on note Ikea Saint-Etienne qui a renforcé ses équipes avec des travailleurs handicapés et la société Badoit de Saint-Galmier (embouteillage des eaux minérales). Cette dernière a marqué sa volonté de maintenir l’emploi des seniors sur un site présentant une moyenne d’âge de 49 ans en tenant compte du handicap et des contraintes industrielles et économiques de l’usine. Ainsi depuis juillet 2008, une commission santé a été mise en place pour étudier les situations individuelles d’inaptitudes des salariés et trouver des solutions de maintien en emploi. Elle a déjà permis à plusieurs salariés de bénéficier d’aménagements de postes et horaires de travail suite à des études ergonomiques menées en lien avec l’Agefiph, la coordination de maintien dans l’emploi et le Sameth 42.

L’entreprise Mc Donald’s fait aussi partie des lauréats. En 2009, elle a lancé un nouveau projet : mettre en place sur chaque site des hommes de maintenance. « Nous nous sommes alors associés au CREPSE, organisme dont la vocation est de former des personnes accidentées de la vie, notamment à des métiers d’OPE, ouvrier polyvalent d’entretien », explique la société.

Le Club Handi-Loire mobilise les entreprises du département

Créé en 2004 par le Medef Loire avec le soutien financier de l’Agefiph, le Club Handi-Loire-Entreprises a pour objectif de mobiliser les entreprises du territoire et de les accompagner dans leur démarche d’emploi des personnes handicapées.

Pour cela, il informe et sensibilise les sociétés notamment par le biais d’entretiens individuels, de réunions d’information ou de groupe de travail.

Il assure également un rôle de représentant des entreprises partenaires dans les différentes instances régionales ou départementales liées au handicap et à l’emploi.

Au total, plus de 60 entreprises de tous secteurs d’activité ont accès à une information sur la question du handicap au travail, partagent leurs expériences tout en bénéficiant d’un appui personnalisé. Le taux d’emploi des entreprises du club du Medef Loire pour l’année 2008 est de 5.24 %, pour une moyenne départementale à 4.1%.

L’emploi des personnes handicapées dans la Loire en quelques chiffres

– 1 259 établissements de plus de 20 salariés assujettis à l’obligation d’emploi des personnes handicapées.

– Un taux d’emploi direct de 4.1% soit 3 777 salariés bénéficiaires employés dans les entreprises de plus de 20 salariés (moyenne régionale à 3%).

– 12.7% des entreprises soumises à l’obligation n’emploient aucun salarié handicapé (moyenne régionale à 19.6%).

– 4 167 demandeurs d’emploi bénéficiaires de l’obligation d’emploi au 31/12/2009

4 825 décisions accordées suite à un dépôt de demande de reconnaissance de travailleurs handicapées.