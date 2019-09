Label pour “collectivités handi-accueillantes”

C’est un fait acquis, la loi n° 2005 – 102 du 11 février 2005 renforce l’obligation des entreprises et des établissements d’au moins vingt salariés à employer des travailleurs handicapés dans une proportion de 6 % de leurs effectifs salariés.

Et cette loi s’adresse à tout le monde, secteur privé comme secteur public. Pour mettre le sujet du handicap dans la fonction publique sous la lumière des projecteurs, Territorial, groupe de presse, d’édition et d’emploi (spécialisé dans la fonction publique), et l’association Hanploi (spécialisée dans le recrutement de personnes handicapées), s’associent pour créer un nouveau label : les “collectivités handi-accueillantes”.

Ce label sera remis aux collectivités ayant une politique volontariste d’emploi de personnels handicapés. Les collectivités souhaitant bénéficier de ce label sont invitées à signer une “charte” qui présente les modalités de mise en place, puis de développement, d’une stratégie globale dédiée à la question du handicap. La charte donne également des outils et des exemples de bonnes pratiques pour gérer les situations de handicap dans le processus de recrutement et d’intégration d’un nouveau collaborateur.

Plus d’informations : www.hanploi.com