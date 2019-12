Le Morbihan accueille son 25e équipement labellisé « Tourisme et Handicap ». La mise à jour du guide « Le Morbihan Accessible » est dès à présent disponible. Recensant les équipements labellisés « Tourisme et Handicap » au 8 janvier 2009, ce document est diffusé par les Offices de Tourisme et Syndicats d’Initiative du Morbihan, ainsi que par le Comité Départemental. Il est aussi téléchargeable sur le site www.morbihan.com, rubrique Brochures.