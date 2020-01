Label dans l’Aube

La Halte Saint-Bernard de Bar-sur-Seine est le premier gîte de l’Aube à recevoir le label « Tourisme et handicap » pour les quatre types de handicaps (moteur, visuel, auditif et mental). Ce gîte, à l’architecture inspirée de l’art cistercien, propose trois chambres accessibles sur six, réparties sur deux niveaux indépendants auxquels on accède directement en voiture. Alarmes sonores et visuelles équipent notamment les chambres et sanitaires caractérisés par une aire de rotation adaptée. La Halte fait partie des sept labellisations que compte la Champagne-Ardenne