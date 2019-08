Lââm sensible au handicap…

“Je suis plutôt sensible au futur des jeunes aujourd’hui, je trouve que les jeunes sont très courageux et que c’est très dur pour eux. Je pense même que c’est encore plus difficile de s’en sortir pour la jeunesse actuelle que la jeunesse des années 80, on peut dire ça et c’est important pour moi à travers mes chansons de les soutenir car je sais ce que c’est. Mais je chante pour tout le monde, je chante pour les jeunes, pour les vieux, les handicapés et tout ceux qui ont des problèmes ; et surtout pour les jeunes. Je me sens proche d’eux…”

Voilà ce que la chanteuse à succès a déclaré dans un interview donné à Melty.fr, un site people de la Toile. Nous voilà aussi rassurés, Lââm aime tout le monde, sans discrimination !