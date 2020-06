L’A28 ou l’accessibilité prise au sérieux

Au regard de la loi, toutes les entreprises sont soumises à différents niveaux à une obligation d’accessibilité ; les autoroutes ne font pas exception puisqu’elles voient passer des millions de personnes chaque année, tant sur les voies de circulation que dans les aires de repos ou les stations services et de restauration. Nous interviewons Gilles MORISSEAU, Directeur Général Adjoint d’ ALIS, un concessionnaire d’autoroutes qui a obtenu, en 2000, la concession de l’A28 Rouen-Alençon pour une durée de 62 ans à partir du 27 octobre 2005. Il nous explique comment l’accessibilité et la sécurité sont prises en compte dans la gestion du tronçon de l’A28.

Quelles sont les attributions de votre société et quelle partie du réseau autoroutier couvre- t-elle ?

Tout d’abord, ALIS est une société de projet créée pour concevoir, financer, construire et exploiter une autoroute, l’A28, qui achève de relier le nord de l’Europe à son sud, grossièrement Hambourg à Lisbonne, et au niveau national, c’est le grand contournement ouest de Paris.

Au niveau régional, c’est la réalisation avec l’A13 au nord de la poursuite du maillage autoroutier.

L’A28 concédée à ALIS, ce sont 125 km d’autoroute avec deux viaducs majeurs, Le Bec et la Risle, 5 diffuseurs avec des péages, 1 échangeur avec l’A13 au nord et un nœud autoroutier avec l’A88 vers Argentan / Sées. Les actionnaires d’ALIS sont Bouygues, SANEF et SAPN (deux sociétés d’autoroutes Françaises), EGIS (un grand bureau d’études français), des banques françaises telles que la FIDEPP (groupe Caisse des Dépôts) et étrangères telles que HBOS.

Quelles sont aujourd’hui les obligations auxquelles doivent répondre les sociétés d’autoroute face à la mobilité réduite ? – Ces obligations sont- elles issues de la loi de 2005 ou d’une autre origine législative ?

Les obligations des sociétés d’autoroutes résultent des décrets n°2006-1657 et 2006-1658 du 21 décembre 2006 relatifs à l’accessibilité de la voirie et des espaces publics aux handicapés. Ces textes prévoient des obligations d’aménagement de la voirie et d’espaces publics pour permettre l’accessibilité aux personnes handicapées ou à mobilité réduite. Ces obligations sont applicables à compter du 1er juillet 2007.

Hors agglomérations, les équipements concernés sont :

– les zones de stationnement, les postes d’appel d’urgence (pour lesquels il est précisé qu’ils doivent être conçus de façon à pouvoir être utilisés par des personnes handicapées, notamment celles qui circulent en fauteuil roulant et les personnes sourdes ou malentendantes) ;

· les emplacements d’arrêt des véhicules de transport en commun.

Les travaux concernés sont les suivants :

· réalisation de voies nouvelles, d’aménagements ou de travaux ayant pour effet de modifier la structure des voies ou d’en changer l’assiette ;

· travaux de réaménagement, de réhabilitation ou de réfection des voies, des cheminements existants ou des espaces publics.

A partir de quand avez-vous commencé à mettre en œuvre ces normes ?

Dès la conception de l’autoroute A28, nous avons répondu à nos obligations en matière d’accessibilité. Cette analyse a été renforcée en janvier 2008 par un audit réalisé avec notre autorité de tutelle et Mme Sophie Faivre Pérard. Cet audit a porté sur l’accessibilité des bornes d’appel d’urgence, les équipements des aires de repos et des aires de service.

Sur le plan de la circulation, n’aviez-vous pas pensé avant aux personnes âgées et handicapées confrontées à une panne sur l’autoroute ?

Nous avons un réel problème avec le traitement de l’accessibilité des personnes âgées et handicapées confrontées à une panne sur l’autoroute. Même si nous avons travaillé dès 2004 avec l’Association des Paralysés de France d’Evreux pour faciliter le passage au péage avec la remise gratuite sur simple demande d’un badge télépéage, la réponse en cas de panne est toute autre.

Nous avons bien des patrouilles permanentes sur l’autoroute qui passent au maximum toutes les demi-heures en tout point de l’autoroute, mais cela veut dire que ces personnes doivent attendre notre passage. Cela peut être très stressant pour elles, nous en sommes bien conscients.

Toujours sur l’aspect circulation, qu’est-ce qui est aujourd’hui fait pour que les personnes à mobilité réduite condamnées à l’arrêt sur la bande d’arrêt d’urgence puissent être mises en sécurité le plus rapidement possible ?

C’est le rôle des patrouilles que d’arriver le plus rapidement possible sur les lieux, même sans appel depuis une borne d’appel d’urgence. L’autre solution, c’est de faire appel au 115 qui est le numéro universel des secours, mais il faut que le demandeur sache exactement se localiser pour que le centre de secours qui réceptionne l’appel puisse déclencher le bon intervenant. Ce n’est pas forcément la meilleure solution.

L’accès au téléphone d’urgence est une chose mais comment franchir la barrière de sécurité comme cela est recommandé ?

Très sincèrement, c’est quasiment impossible. Il vaut mieux actionner les feux de détresse du véhicule, ne pas paniquer et attendre l’arrivée des patrouilleurs qui, je le rappelle, passent en tous points du réseau au maximum toutes les demi-heures.

Quelles sont vos statistiques si vous en avez concernant des accidents ou pannes impliquant des personnes handicapées ou très âgées ?

Nous ne tenons pas de statistiques sur ce sujet précis car nous n’avons pas de problème particulier qui nous inciterait à le faire.

Que recommandez-vous en termes de prévention aux personnes handicapées qui doivent faire des trajets sur autoroute ?

Tout d’abord, comme pour tous les conducteurs, il faut préparer son trajet pour qu’en cas de besoin, on sache bien se localiser. Dans ce cas, le recours au 15 est possible. Il faut encore une fois insister sur le fait que les patrouilleurs passent en tous points du réseau toutes les demi-heures. Donc, ne pas paniquer et actionner les feux de détresse si l’on ne peut se rendre à une borne d’appel d’urgence.

Les aires de repos

Sont-elles aujourd’hui toutes prévues pour permettre aux personnes à mobilité réduite de s’arrêter et de profiter de commodités dans de bonnes conditions d’accès et d’hygiène ?

Comme tous nos clients, les personnes à mobilité réduite doivent pouvoir profiter pleinement de nos services :

– Des sanitaires propres et accessibles

– Des places de stationnement réservées et bien signalées

– Des tables de pique-nique accessibles et utilisables

Aujourd’hui, nous améliorons nos dispositifs de guidage et de stationnement.

Nous avons lancé une opération de réalisation sur les aires de repos de l’A28 de bandes podotactiles, de rails de guidage Ariane et un renforcement de la signalisation des places de stationnement réservées aux personnes à mobilité réduite.

Si ce n’est pas le cas, peuvent-elles le signaler et à qui ?

Bien sûr qu’en cas de défaillance, on peut signaler les difficultés rencontrées :

– par Internet, sur le site de la société d’autoroute concernée ;

– en sortie lors du passage au péage sur le cahier disponible à cet effet « Content, pas content » ;

– au ministère, par courrier ou en téléphonant à la société concernée.

Concernant les stations-service

Qui de la société d’autoroute ou du pétrolier a compétence à s’occuper de l’accueil des personnes à mobilité réduite ?

Les stations-service sont des sous-concessionnaires. A ce titre, elles répondent à des obligations fixées dans leurs cahiers des charges et elles doivent aussi respecter la loi et notamment celle relative à l’accessibilité. En cas de manquement, elles sont pleinement responsables et répréhensibles. J’ajoute qu’il existe aussi un registre de réclamations chez chaque sous- concessionnaire pour déposer une plainte.

L’accès à la pompe est souvent mal géré et mal prévu pour les personnes à mobilité réduite. Qu’est-ce qui est fait aujourd’hui pour améliorer cela ?

Normalement, toute personne peut demander à être servie. C’est une obligation de tous les sous- concessionnaires pétroliers. En cas de manquement, il faut impérativement déposer une réclamation. C’est inadmissible.

De même, le stationnement des PMR bien prévu est-il suffisamment respecté ?

L’incivisme existe malheureusement. Même si chacun fait des efforts pour que soient respectées ces places réservées, il se trouve toujours des personnes peu respectueuses qui abusent. Personnellement, lorsque je vois une voiture occuper à tort une place pour handicapé, j’ai une violente envie de « crever ses pneus », mais bon, je ne le fais pas !

L’accès aux toilettes est aussi une situation très courante sur autoroute mais on trouve encore des cas où la praticabilité des lieux est discutable. Qui doit se soucier de cela ? Avez-vous des échanges avec les exploitants de stations-service sur ces aspects ?

Ces aspects d’accessibilité aux toilettes sont effectivement importants. Nous faisons régulièrement des audits sur ces sujets et sur d’autres tels que la propreté, les services offerts et les obligations légales. Dernièrement, nous avons dû écrire un courrier assez virulent à un sous-concessionnaire qui ne laissait pas accessible en permanence les toilettes réservées aux personnes handicapées. Il ne remettait la clé que sur demande. C’est tout simplement inadmissible !

Quels sont les projets à court et moyen termes que vous allez développer pour améliorer la sécurité et l’usage des autoroutes pour les personnes à mobilité réduite ?

Tout d’abord, la gestion de l’accessibilité, c’est un sujet quotidien. Par exemple, à quoi cela sert-il d’avoir des toilettes handicapées, si la personne ne peut pas ouvrir la porte car la poignée est trop dure, pas entretenue ? C’est une des missions de l’exploitant que de s’assurer que tout est en bon ordre de fonctionnement pour tous les clients.

Bien sûr, nous avons un programme d’amélioration de l’accessibilité des équipements. Il est relativement léger car l’A28 est récente : 2005. Il s’agit d’équiper toutes nos aires de bandes podotactiles, de rails de guidage Ariane et de renforcer la visibilité des places de stationnement réservées au PMR.