« LA VOITURE : ANGE ET DEMON »

Depuis déjà de nombreuses années, la voiture est devenue incontournable dans notre univers. Outil indispensable de transport pour les uns, elle est aussi source de plaisir dans plusieurs domaines, objet de culte pour certains, image couverte de symboles pour d’autres, elle nous est indispensable.

Facteurs importants d’industrialisation et utilisateurs de main d’œuvre conséquente, les moyens de transport routier sont cependant décriés dans plusieurs domaines : celui de la pollution atmosphérique et surtout celui des accidents de la circulation.

De nombreuses campagnes de sensibilisation aux risques routiers ont été menées depuis des dizaines d’années et dernièrement avec un succès indéniable, il n’en demeure pas moins que le constat est toujours dramatique, c’est encore l’équivalent de la population d’une petite ville de 4000 habitants qui disparaît chaque année.

Bien que les progrès de la médecine couplés avec de meilleures interventions techniques et organisationnelles lors des accidents permettent de sauver des vies, ils n’évitent pas les lourdes séquelles parfois irréversibles handicapant à vie les victimes d’accidents. Il s’agit là d’un constat alarmant d’autant plus que les jeunes sont le plus souvent concernés.

L’association AFTC ISERE : crée en 1986, a pour vocation première l’aide aux cérébrolésés et à leurs familles depuis l’accident, le coma jusqu’à la rééducation et la réadaptation dans le milieu social et professionnel en fonction de la « capabilité » du blessé.

ISI est une association créée en 1997 dont l’objectif premier est de « Réunir au sein d’un projet commun, et notamment par le biais de compétitions sportives, des personnes handicapés et valides, afin de faire évoluer notre regard à l’égard de personnes présentant une différence.

Ces deux associations en partenariat avec la Sécurité Routière et le Lycée GUYNEMER organisent une journée de sensibilisation aux risques routiers dans les locaux du lycée, afin de présenter les deux images de la voiture, attractive par son côté ludique et démoniaque par les conséquences des accidents.

Nous souhaitons montrer qu’il y a une vie après l’accident.

La voiture grâce aux aménagements redevient pour les personnes en situation de handicap un facteur de lien social et professionnel.