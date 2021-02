La Voie Verte Trans-Ardennes primée

Ecouter article Ecouter article





Un jury néerlandais vient d’élire la Voie Verte Trans-Ardennes, “Piste cyclable Européenne 2010”. Elle devance ainsi de grands équipements similaires d’Allemagne et d’Autriche. Créé pour stimuler la pratique du Cyclotourisme aux Pays-Bas, le prix a été remis officiellement lors du Salon FIETS d’Amsterdam, le plus grand salon de la randonnée des Pays-Bas, en février dernier.

Selon le jury composé de journalistes spécialisés cyclisme, la Voie Verte Trans-Ardennes remplit le mieux les critères de qualité du revêtement, beauté et variété des paysages et tranquillité et sécurité par rapport à la circulation. Sur la Voie Verte Trans-Ardennes, la balade est une fête. Elle permet de découvrir la Vallée de la Meuse d’une façon tout à fait extraordinaire. Cet ancien chemin de halage sur 83,5 kilomètres entre Givet et Charleville-Mézières (Montcy Notre Dame) a été aménagé et se parcourt depuis juin 2008 à pied, en vélo, en fauteuil, en rollers ou même à cheval. Une promenade paisible est garantie car cet itinéraire est interdit à tout engin motorisé. Son prolongement vers Mouzon et le département de la Meuse est prévu pour 2012.

Le Conseil Général des Ardennes publie un carnet de route qui facilite et rend encore plus attractif l’utilisation de la Voie Verte. Il est disponible gratuitement au Comité Départemental du Tourisme des Ardennes, 24 Place Ducale BP 419 08107 Charleville-Mézières cedex

Tél. : 03 24 56 06 08 – info@ardennes.com

Renseignements sur la voie verte et téléchargement du carnet de route: http://www.voiesvertes.com/htm/departement08.htm