La Ville labellisée pour son engagement en faveur des aînés

La Ville de Cherbourg-Octeville a obtenu le label Bien vieillir-vivre ensemble des ministères de la Santé et du Travail. Une distinction reçue le 2 février des mains de Roselyne Bachelot, ministre de la Santé et des Sports et qui récompense l’importance et la diversité des actions mises en place par la Ville en faveur du 3e âge.

D’ici 2030, près de 30 % de la population sera âgée de plus de 65 ans. Les ministères de la Santé et du Travail ont donc lancé le plan national “Bien vieillir 2007-2009” qui met en avant plusieurs axes de travail afin de parvenir à un “vieillissement réussi”, tant sur les plans de la santé individuelle que des relations sociales. Parmi les axes de travail, la création du label Bien vieillir-vivre ensemble qui promeut les initiatives des collectivités locales dans le domaine du bien vieillir.

En octobre dernier, la Ville de Cherbourg-Octeville a envoyé sa candidature pour l’obtention de ce label afin de faire reconnaître l’importante politique en faveur du 3e âge qu’elle développe depuis plusieurs années. “Notre objectif est de continuer à améliorer les conditions de vie de nos aînés, souligne Frédéric Bastian, maire-adjoint aux solidarités et à la cohésion sociale. Outre les Inter-Olympiades, les thés dansants et les sorties annuelles que nous proposons aux Cherbourgeois-Octevillais de plus de 60 ans, nous avons engagé en 2009 de nouvelles actions, notamment la création du Forum Vieillir et s’épanouir et le développement d’un véritable programme culturel à destination des seniors avec, par exemple, des tarifs préférentiels pour certains spectacles.” Des actions qui viennent compléter d’autres dispositifs, comme le service Bibliodom (portage de livres à domicile), le soutien aux clubs du 3e âge ou le développement d’actions intergénérationnelles dans les espaces solidaires de la Ville, également présentés dans le dossier de candidature.

Parallèlement, la Ville s’est également investie dans la construction d’un EHPAD (établissement d’hébergement des personnes âgées dépendantes) public. “Ce projet constitue, pour la municipalité, un maillon complémentaire de sa politique en faveur des personnes âgées avec le maintien à domicile, l’accueil de jour Becquerel et les Foyers Logement, explique Bernard Cazeneuve, Député-Maire de Cherbourg-Octeville. Le choix d’un EHPAD public nous semblait essentiel pour assurer un prix de journée accessible pour les résidants et leurs familles.”

Cette dynamique a visiblement séduit le jury puisque le 2 février, Roselyne Bachelot, ministre de la Santé et des Sports, et Nora Berra, secrétaire d’Etat chargée des Aînés, ont remis le label Bien vieillir-vivre ensemble à Bernard Cazeneuve, Député-Maire de Cherbourg-Octeville.