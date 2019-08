La ville de Saint-Etienne s’engage

La Ville de Saint-Étienne a signé une charte sur le handicap avec vingt associations locales. Objectif : sensibiliser les habitants de Saint-Étienne à la situation des personnes en situation de handicap. Maurice Vincent, maire de Saint Etienne, résume ainsi son projet municipal de mieux vivre ensemble « Liberté-Égalité-Justice-Solidarité : C’est sur ces valeurs que nous voulons bâtir notre politique pour la Ville. Il s’agit de permettre à toute personne quelles que soient sa différence, son histoire, d’exercer pleinement ses droits de citoyen. »

La Ville et les associations signataires souhaitent, tout d’abord, rappeler la nécessité de traduire aujourd’hui dans les faits, les nombreux textes de lois concernant le droit au respect et à la dignité pour tous. Chaque personne est un citoyen à part entière, quel que soit le type de handicap : mental, physique, sensoriel, cognitif ou psychique.

Sensibilisation et information

Cette charte a pour objectif d’instaurer une concertation entre les instances communales et les associations représentant les personnes handicapées, afin de définir les objectifs et les projets qui permettront une intégration de chaque personne au cœur de la ville. Il s’agit d’un premier pas vers une sensibilisation et une information de tous les Stéphanois afin de permettre une solidarité active et bienveillante dans le quotidien de tous et dans tous les domaines de l’existence : transport et mobilité, accessibilité dans les lieux publics, logement et vie à domicile, emploi et formation, enfance et éducation, vie sociale, sports, loisir, etc. L’amélioration du cadre de vie bénéficiera à tous les habitants dans leur ensemble, y compris à ceux qui sont fragilisés par l’âge ou frappés par les aléas de la vie d’une manière temporaire ou plus durable, sans oublier leurs proches qui les accompagnent au quotidien.