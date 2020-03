La Ville de Paris renforce son offre de dépistage du VIH/Sida et des hépatites B et C

La Ville de Paris renforce son offre de dépistage dans le Nord parisien en installant l’antenne d’un centre de dépistage anonyme et gratuit (CDAG) au Pôle Santé Goutte d’Or dans le 18e. Cette nouvelle offre permet d’accroître la capacité de dépistage là où les besoins sont les plus importants. Aujourd’hui, près d’une découverte d’infection sur deux – tant du VIH/Sida que des hépatites B ou C – se fait dans le Nord de Paris. Or, les structures qui s’y trouvent ne réalisent que près du tiers de l’activité de dépistage parisien en CDAG. Le choix du Pôle Santé Goutte d’Or pour accueillir ce nouveau lieu de dépistage n’est pas anodin. Il s’agit, en effet, d’un acteur majeur et fortement identifié de promotion de la santé dans le 18e.

Centre polyvalent et pluridisciplinaire qui s’adresse en particulier à un public jeune, en lien avec les partenaires locaux et l’Atelier Santé Ville, il devient désormais un lieu de référence dans la prévention et le dépistage des conduites sexuelles à risque. Depuis 2001, la Ville de Paris est fortement impliquée dans la lutte contre le Sida, par ses actions de prévention, de soutien aux associations mais aussi de dépistage.

Les CDAG municipaux couvrent ainsi près de 40% des dépistages parisiens.

Consciente de la nécessité de prendre en compte l’évolution des besoins et des techniques médicales, la Ville de Paris veut aussi proposer une offre préventive des infections sexuellement transmissibles (IST) et du VIH/Sida en particulier, adaptée à la réalité des attentes des populations les plus concernées.

Ainsi, parallèlement à l’ouverture de l’antenne du CDAG au Pôle Santé Goutte d’Or, elle soutient la mise en place de dispositifs de dépistage rapide : Check point avec le Kiosque info sida (4e), ou le programme de dépistage rapide anonyme et gratuit – DRAG (CDAG du Figuier dans le 4e et ComTest dans le 10e avec Aides).