Depuis 2006, la Ville de Paris lance l’appel à projets « Changeons de regard » ouvert à toutes les initiatives à la fois pédagogiques, participatives, festives participant d’une même dynamique : favoriser une prise de conscience et mobiliser les acteurs autour de cette volonté de changer de regard sur le handicap. Il s’agit de récompenser des initiatives qui peuvent faire évoluer les regards sur le handicap, créant des passerelles entre personnes en situation de handicap et personnes valides, ou leur offrant des évolutions différentes de celles qui leur sont traditionnellement proposées



A l’issue des dépôts de projets, Véronique Dubarry, adjointe chargée des personnes en situation de handicap, remettra lors de la cérémonie du 21 octobre dans les salons de l’Hôtel de Ville les trophées « Changeons de regard » récompensant les meilleures initiatives.

Le Trophée « Changeons de Regard » est doté d’un prix de 5.000 €, avec deux prix complémentaires, la « Mention spéciale du Jury » et le « Coup de coeur du Jury », dotés chacun d’un prix de 2.000 €. Ces trois prix peuvent être décernés à des associations ou des établissements médico-sociaux. Le prix « Initiative de quartier », non doté financièrement, est ouvert aux associations, aux structures médico-sociales, aux

conseils de quartiers, etc.

Les dossiers de candidature doivent être déposés avant le 31 juillet 2009. Le dossier est téléchargeable sur internet (www.paris.fr) dans la rubrique Solidarité/Personnes handicapées.

Rappel des Trophées 2008 :

· Le Trophée a été attribué à l’Association Formation cannes blanches électroniques qui. forme des guides touristiques non voyants à Paris pour organiser des visites gratuites pour le grand public, voyants et non voyants. Grâce à des aides technologiques, ces guides réalisent des visites axées sur la description de l’histoire des lieux en essayant de les faire imaginer tels qu’ils ont été.

· Le Prix spécial du jury a été décerné à l’Association Retour d’Images : depuis janvier 2008, l’association a créé un atelier, ouvert aux personnes en situation de handicap, de réalisation de courts-métrages à partir de téléphones portables. Onze créations reprenant la thématique du handicap et la traitant par l’humour, l’animation ou la contemplation, ont été réalisées.

· Le Coup de coeur du jury a été remis à l’Association L’arche à Paris : elle a réalisé une très belle exposition photographique de 15 portraits de personnes ayant une déficience intellectuelle, accompagnée d’une projection de « perles », des commentaires inventés par les personnes en

situation de handicap.

· Enfin, Le Prix initiative handi/valide a été remis à :Défi Intégration par l’Association Bande de Bras Cassés : association qui projette de réaliser un tour du monde à l’envers et de réunir pour cela à bord d’un même voilier personnes handicapées et valides.