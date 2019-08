La ville de Paris expérimente une cartographie de l’accessibilité de ses équipements

Dans le cadre de la Nuit de l’accessibilité, Véronique Dubarry, adjointe en charge des personnes en situation de handicap, a annoncé la création d’une cartographie expérimentale des équipements accessibles de la Ville.

Mise en ligne sur le site Paris.fr, cette carte interactive des bâtiments et espaces municipaux permet aux personnes en situation de handicap de préparer leurs déplacements en les informant sur le niveau d’accessibilité des équipements de la Ville (http://www.paris.fr/pratique/handicap/accessibilite-des-etablissements-de-la-ville/p10286).

Ce dispositif, encore expérimental, bâti sur les données architecturales, s’enrichira avec le temps de l’expérience des usagers et des données sur l’accessibilité aux personnes en situation de handicap mental, d’avantage axée sur la signalétique et la formation des personnels. La Ville de Paris répartit l’offre accessible sur son territoire selon un maillage qui s’affine progressivement et veille à garantir une accessibilité d’usage (service accessible quand bien même l’accès à la totalité des locaux n’est pas toujours possible). Selon cette définition, 622 Etablissements Recevant du Public (EPR) sont aujourd’hui accessibles au handicap moteur, visuel et auditif dont 152 écoles, 83 collèges, 26 piscines.