La Ville de Paris et la HALDE s'unissent pour agir contre les discriminations

Bertrand Delanoë, maire de Paris, signera une convention de partenariat avec Louis Schweitzer, Président de la HALDE et lancera une campagne de sensibilisation inédite auprès de toutes les classes de 3ème à Paris, mardi 12 janvier à 10h45, dans les salons de l’Hôtel de Ville. A cette occasion seront présentés les différentes actions menées à Paris pour lutter contre les discriminations et des témoignages de collégiens concernant les discriminations qu’ils ont pu connaître en tant que victimes ou témoins. Cet événement se déroulera en présence des acteurs de la lutte contre lesdiscriminations parisiens, des classes de collégiens et de Bertrand Delanoë, maire de Paris, Louis Schweitzer, Président de la HALDE, Yamina Benguigui, adjointe chargée des droits de l’homme et de la lutte contre les discriminations, Colombe Brossel, adjointe chargée des affaires scolaires et Dominique Sopo, Président de SOS Racisme.