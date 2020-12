La Ville de Paris défend le droit au départ en vacances

Listen to this article Listen to this article





La Mairie de Paris s’engage pour le droit aux vacances des familles monoparentales et des foyers les plus défavorisés. Jean-Bernard Bros, adjoint chargé du tourisme et des nouveaux médias locaux a souhaité réaffirmer cette année, dans un contexte de difficultés économiques accrues, son soutien aux associations Renouveau Vacances, Vacances et Familles et Vacances Tourisme Famille pour défendre le droit aux vacances des familles les plus modestes.



Le budget de la Ville consacré au tourisme social est ainsi intégralement reconduit en 2009. Plus de la moitié des Français et 23% des Parisiens renoncent à partir en vacances cet été ce qui, aux yeux de la Mairie, rend plus que jamais nécessaire de soutenir l’effort en direction de l’aide au départ en vacances dans un contexte de désengagement de l’Etat sur le front des politiques du tourisme social.

Le soutien de la Mairie de Paris au tourisme social, c’est:

– Renouveau vacances : 141 familles ou foyers soit 353 personnes qui ont pu bénéficier de 3180 journées de vacances.

– Vacances et Familles : 7000 jours de vacances pour 106 familles ou foyers soit 414 personnes.

– Vacances Tourisme Famille : 820 familles ainsi que 350 enfants parisiens qui ont pu partir en voyage en 2008.

Ces 3 organismes ont reçu 80 000 € de subvention de la Ville de Paris en 2008, soit un ratio d’environ 40 € par personne / séjour.

Au total, la Mairie de Paris a ainsi aidé, à travers son soutien à ces 3 associations, près de 2 000 personnes à partir en vacances et souhaite poursuivre son effort en 2009 dans une période de crise économique qui voit nombre de familles parisiennes renoncer à leurs séjours.

Il reste des places disponibles !

Vacances et Familles :

http://www.vacancesetfamilles.asso.fr/

Tél. 01 42 85 39 52

Vacances Tourisme Famille :

http://www.vtf-vacances.com/

tel : 0825 813 123

Renouveau Vacances :

http://www.renouveau-vacances.fr/

Tél : 01 44 59 91 00