La Ville de Paris accueille le plus grand congrès mondial de recherche en alcoologie du 13 au 16 septembre

Après le succès de la campagne innovante de prévention destinée aux jeunes : THE BINGE « Trop boire c’est le cauchemar », la Ville de Paris favorise le développement et la mise en valeur des connaissances médicales sur l’alcool. Pour promouvoir la recherche scientifique en matière de santé publique, la Ville de Paris accueille la plus grande manifestation mondiale de la recherche en alcoologie : le congrès mondial de l’ISBRA (International Society for Biomedical Research in Alcoholism) 2010, du 13 au 16 septembre au centre de conférence Quai 15 (15e) et le 15 septembre dès 19h à l’Hôtel de Ville.

Les questions et avancées en matière de prévention et de stratégies de traitements seront exposées par les plus grands chercheurs :

– les nouvelles thérapeutiques

– peut-il y avoir une consommation contrôlée d’alcool ?

– que peut-on conclure des interactions gènes/environnement dans les troubles liés à l’alcool ?

– peut-on prévoir une prévention efficace des dommages liés à l’alcoolisme – comparaison des expérimentations françaises et étrangères ?

Personnalités présentes :

Jean-Marie Le Guen, adjoint chargé de la santé publique et des relations avec l’AP-HP

Professeur Michel Reynaud, responsable du département de psychiatrie

et d’addictologie de l’hôpital Paul Brousse, AP-HP

Professeur Toshikazu Saito, responsable du département de neuropsychiatrie,

Faculté de médecine, Université de Sapporo

Date et lieu de l’événement :

Du lundi 13 au jeudi 16 septembre de 8h30 à 18h : centre de conférence Quai 15 – 1 quai de Grenelle (Paris 15ème)

Mercredi 15 septembre à 19h à l’Hôtel de Ville : accueil des congressistes en présence de Jean Marie Le Guen, adjoint chargé de la santé publique et des relations avec l’AP-HP

Infos pratiques :

· Programme du congrès en pièce jointe

· Tous les détails sur le site : http://www.isbra2010paris.org/