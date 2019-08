La Vallée des Singes participe aux journées nationales tourisme & handicap

Créé à l’initiative du Ministère délégué au tourisme en mai 2001, le label Tourisme & Handicap apporte la garantie d’un accueil adapté et répond à la demande des personnes handicapées qui veulent pouvoir choisir leurs loisirs, comme tout le monde et avec tout le monde. La Vallée des Singes dispose du label Tourisme & Handicap pour les 4 handicaps et accueille gratuitement les personnes handicapées les 27 et 28 mars. La Vallée des Singes – Le Gureau – 86700 Romagne – France Tél: 05 49 87 20 20 Fax: 05 49 87 63 38 E-mail : info@la-vallee-des-singes.fr – www.la–vallee-des-singes.fr