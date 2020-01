La vague et la falaise, éloge de la passivité

Deux chemins qui n’étaient pas forcément destinés à se croiser : Marie-Jeanne Lemal, personne handicapée I.M.C. (infirme moteur cérébral) et Christophe Schaeffer, philosophe. Dans cet ouvrage, ils dévoilent métaphoriquement le paysage de cette étonnante rencontre où le va-et-vient continu de la volonté sur la passivité se manifeste au plus fort de la relation et donc de la vie.

Dans une société qui valorise démesurément la volonté, l’hyperactivité et l’idée de choix, n’y aurait-il pas une passivité positive, un art de subir pour réaliser tous les possibles et les potentiels de l’existence ? Mais tout le témoignage de vie de Marie-Jeanne Lemal s’illustre par une formidable résistance à l’encontre de cette passivité, elle qui, par dessus tout, tient à son autonomie chèrement acquise au fil du temps.

Grâce au dialogue, les protagonistes chemineront ensemble, dans leurs différences, vers ce qu’ils n’auraient sans doute pas pu entrevoir séparément sur le sujet. Cette discussion ouverte et complice débouche alors sur une nouvelle approche de la passivité pour l’un et l’autre.

Christophe Schaeffer est philosophe (docteur). Il s’attache depuis plusieurs années à défendre une philosophie qui, dans la rencontre et la confrontation, propose, par delà les concepts et les systèmes de pensées clos sur eux-mêmes, une autre manière de réfléchir sur le monde. Dans cette voie, il a publié plusieurs livres et a notamment fondé le Collectif-REOS, qui comprend une cinquantaine d’auteurs — chercheurs, artistes, écrivains… —, valorisant la pluridisciplinarité et la créativité des personnes.

Ayant soutenu une thèse sur la notion de “séparation” (sous la direction de Catherine Chalier), il participe régulièrement à des conférences et séminaires internationaux sur le sujet. Il fut notamment l’invité de l’émission “Philosophie” sur Arte (nov. 2009).

Parallèlement à son activité de philosophe, Christophe Schaeffer est éclairagiste depuis 1996 pour le théâtre et la danse. Co-auteur de nombreuses pièces, il tente ainsi de lier sa “réflexion” philosophique à celle de la création lumière.

LA VAGUE ET LA FALAISE, Eloge de la passivité, Christophe Schaeffer et Marie-Jeanne Lemal, Postface d’Ignace Berten, Collection : Autres Regards, GENRE : philosophie, tout public, Nombre de pages : 176, prix : 20 € TTC