La Tunisie veut faciliter l’accès des personnes handicapées aux TIC

Les travaux du colloque arabe sur « les nouvelles technologies et le développement du langage des signes en arabe pour les sourds et déficients auditifs (SDA) », se sont ouverts, la semaine dernière à Hammamet. Ce colloque visait à échanger les expertises en matière d’utilisation des nouvelles technologies pour l’amélioration et la facilitation de l’enseignement du langage des signes, notamment en arabe.

Parmi les nouvelles technologies présentées au cours de ce colloque, figurent des logiciels de conversion des textes en fichiers audio et en livres numériques facilitant la lecture des ouvrages par les handicapés. Il s’agit, également, de plates-formes d’enseignement de la langue des signes et de traduction de textes en arabe, de supports de médiation visuelle et gestuelle pour les sourds et déficients auditifs (SDA) ainsi que des logiciels de conversation vocale pour la réception des appels et messages téléphoniques sur GSM.

Les participants ont, également, pris connaissance du dictionnaire arabe du langage des signes, élaboré par des experts arabes en collaboration avec la Ligue arabe et l’ALECSO, ainsi que du projet numérique mis en place par l’Unité de recherche en technologie de l’information et de la communication relevant de l’Université de Tunis.

Ce projet (www.utic.rnu.tn) est destiné à faciliter l’accessibilité des personnes handicapées aux nouvelles technologies de communications (TIC) et à maîtriser le langage du signe.