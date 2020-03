La troupe 1789, les amants de la Bastille, Laam, Lorie, Michael Miro… participent à la 8 ème cérémonie des Trophées APAJH

La troupe 1789, les amants de la Bastille, Laam, Lorie, Michael Miro, et d’autres artistes qui seront prochainement annoncés seront sur la scène de la 8ème cérémonie des Trophées APAJH. Cette manifestation, organisée par l’APAJH, première association « tous handicaps » en France, aura lieu au Carrousel du Louvre le lundi 19 novembre 2012. Elle mêlera représentations d’artistes célèbres associés à des artistesen situation de handicap et sera l’occasion de remettre des prix à des initiatives inclusives.

Les Trophées APAJH, porteurs d’un autre regard sur le handicap, ont pour objet d’additionner les différences, sur scène et dans la salle, « sans pitié ni commisération mais avec un engagement déterminé » comme le précisait Jean-Louis Garcia, président de la Fédération des APAJH, lors de le l’ouverture de la cérémonie de 2011. Pour les artistes présents, participer à la 8ème Cérémonie des Trophées constitue une belle opportunité de sortir des représentations misérabilistes du handicap, comme l’avait fait en 2011 Intouchables, qui avait reçu de la part de Jean-Louis Garcia et Roselyne Bachelot un trophée d’honneur. L’objet de cette manifestation n’est en effet pas d’apitoyer mais bien de montrer ce dont les personnes en situation de handicap sont capables dans le domaine artistique. La troupe 1789, les amants de la Bastille, Laam, Lorie,et Michael Miro, succèderont à des artistes de renom comme Henri Salvador, Cesaria Evora, Grand Corps Malade, ou encore Christophe Maé. Lors de la cérémonie, qui a lieu depuis huit ans, des trophées sont remis pour récompenser des réalisations exemplaires favorisant l’accès aux droits des personnes en situation de handicap dans les catégories suivantes : accessibilité d’un service public, ville citoyenne, école et culture, entreprise citoyenne, sport. L’APAJH, célébrant cette année son cinquantenaire, un trophée d’honneur – spécial 50 ans sera conjointement remis par Marie-Arlette Carlotti, Ministre déléguée chargée des personnes handicapées etde la lutte contre l’exclusion, et Jean-Louis Garcia, président de la Fédération des APAJH. La cérémonie débutera à 19 heures 30 au Carrousel du Louvre.