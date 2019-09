 La traversée du nageur handicapé Philippe Croizon reportée au 21 juin

Le projet du nageur handicapé français Philippe de traverser les 25 km séparant la station balnéaire égyptienne de

Taba au port jordanien d’Aqaba, a été reporté au 21 juin en raison des

conditions météorologiques, a annoncé jeudi un communiqué des organisateurs.

La traversée, prévue initialement vendredi, “a été reportée à cause des

conditions météorologiques défavorables (vent force 6 et creux de 1.5/2

mètres). En conséquence elle se réalisera jeudi 21 juin”, a dit le communiqué.

Ce nageur, privé de ses bras et jambes depuis un accident en 1994 et qui a

entrepris de relier les cinq continents à la nage, avait indiqué lundi à Amman

qu’il allait “faire la traversée Afrique-Asie vendredi si tout va bien et si

nous obtenons le feu vert des autorités égyptiennes”.

Avec son projet “Nager au-delà des frontières”, Philippe Croizon, 43 ans,

devenu célèbre en 2010 en signant la première traversée de la Manche d’un

quadruple amputé, a entrepris de relier symboliquement les cinq continents,

afin de poser “un acte égalitaire de paix, de solidarité et de partage avec

tous les hommes valides et invalides”.

En mai, il a relié à la nage Océanie et Asie, entre Papouasie-Nouvelle

Guinée et Indonésie.

