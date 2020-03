La traversée de la Manche du nageur amputé des quatre membres prévue demain, samedi

LILLE (AFP) – Philippe Croizon, un homme de 42 ans amputé des quatre membres après avoir été foudroyé par des décharges électriques, a prévu de s’élancer samedi matin de Folkestone (Angleterre) pour une traversée de la Manche à la nage, un défi hors-norme qu’il prépare depuis deux ans. Le départ est prévu au large de Folkestone entre 7H00 et 8H00 du matin (heure française), “sauf incident météo”, a indiqué à l’AFP un membre de son entourage. L’arrivée est prévue environ 24 heures plus tard entre Wissant et le cap Gris-Nez (Pas-de-Calais).

Philippe Croizon avait été terrassé par plusieurs décharges de 20.000 volts en mars 1994 alors qu’il démontait une antenne de télévision, victime d’un arc électrique entre lui et une ligne à haute tension.

L’idée de cette traversée avait germé il y a 16 ans alors qu’il était sur son lit d’hôpital après l’accident, en voyant à la télévision un reportage sur une nageuse traversant la Manche.

Ce père de deux enfants veut accomplir un exploit, “pour moi, les miens et tous mes compagnons d’infortune qui n’ont plus goût à la vie”, dit-il.

Pour relever son défi, Philippe Croizon a fait concevoir des prothèses fixées à ses moignons de jambes. Ses moignons de bras ne lui servent pas à avancer mais lui permettent de trouver l’équilibre et de ne pas souffrir du mal de mer.

En moyenne, il avance à un peu moins de trois kilomètres/heure contre une moyenne comprise entre quatre et cinq km/h pour les valides.

L’ancien ouvrier métallurgiste s’est entraîné pendant deux ans jusqu’à 30 heures par semaine pour réussir son défi. En août, il avait notamment réalisé un aller-retour à la nage en 12 heures entre Noirmoutier (Vendée) et Pornic (Loire-Atlantique).