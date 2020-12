La transat en solidaire continue !

Listen to this article Listen to this article





En escale à Madère depuis deux semaines, la Transat est repartie samedi 3 octobre à 14 heures, direction Salvador de Bahia au Brésil. Podorange sera une fois encore chargé d’assurer le suivi et la sécurité de la mini transat et de ses 82 skippers, tout comme les six autres bateaux accompagnateurs. A bord, l’ambiance est bonne. L’équipage a trouvé ses marques ; Gilles et Maxime, les deux équipiers atteint d’infirmité motrice cérébrale aussi. L’escale à Madère a aussi été pour eux l’occasion d’exprimer leurs talents. Gilles s’est ainsi retrouvé coach de l’équipe de football Podorange lors d’un tournoi avec les ministes. Maxime, lui, a décroché la troisième place d’une régate en mini sur le 614 de Franck Colin !

Retrouvez toutes ces aventures en vidéo et beaucoup plus via le journal de bord quotidien de l’équipage sur le site : www.mer-solidaire.com

Et vivez ainsi cette incroyable aventure à nos côtés jusqu’au Brésil ! !

Rappel : Le 13 septembre 2009, Gilles Margarita et Maxime Potfer – deux jeunes handicapés atteints d’Infirmité Motrice Cérébrale (IMC) – ont embarqué à bord du voilier Podorange pour relever un défi personnel et collectif : partager une aventure humaine et maritime au sein d’un équipage mixte valides / handicapés, lors d’une traversé de l’atlantique ; et la faire vivre au plus grand nombre grâce à des chroniques vidéos réalisées à bord et transmises régulièrement par satellite, afin de montrer que le handicap n’est pas un frein à l’aventure. Cette opération menée par l’association La Mer en Solidaire s’inscrit dans le cadre d’une course à la voile mythique, la « Mini Transat ».