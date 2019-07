« La Tête de l’emploi » bientôt de retour sur France 3

Après une première saison couronnée de succès (tournage en 2013, diffusion en 2014), « La Tête de l’emploi », programme court destiné à sensibiliser le public sur le thème de l’emploi des personnes handicapée reviendra sur les antennes dès le samedi 5 septembre 2015, et sera diffusée sur le réseau régional de France 3 tous les samedis à 19h20, à l’issue du journal régional. La série sera également diffusée tous les jours à l’occasion de la Semaine européenne pour l’emploi des personnes handicapées 2015 (SEEPH 2015 ) du 16 au 22 novembre 2015.

L’émission réalisée par Gérard Uginet avec France 3 Nord-Ouest et L’ADAPT, en partenariat avec la mission Handicap et Emploi au Crédit Agricole (HECA), présente entre autres, Alexis, Natacha, Francine et Franck, en situation de handicap. Ils nous font partager leur vécu et leur ressenti en nous racontant leur travail au quotidien.

Véritable tour de France, la série « La Tête de l’emploi » est filmée sur tout le territoire national.

Après la Bretagne, la Normandie, la Sarthe, le Rhône et la Haute-Savoie, nous partirons en Île-de-France, en Gironde, dans le Var, en Haute-Garonne, dans l’Yonne, dans l’Aube et en région Nord Pas de Calais.

L’objectif de cette série est de changer le regard sur le handicap.

Ici, pas de pathos, mais des émotions et de la bienveillance, « La Tête de l’emploi » saison 2 nous propose des portraits de salariés en situation de handicap en immersion sur leur lieu d’activité.

Avec ce rendez-vous, L’ADAPT, le Crédit Agricole et France 3 Nord-Ouest ont souhaité aller au delà des idées reçues et montrer les compétences des personnes en situation de handicap dans le milieu professionnel.

Réalisateur Gérard Uginet

Co-production L’ADAPT/France 3 Nord Ouest

Plus d’infos : http://la-tete-de-lemploi.fr