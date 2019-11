La technologie au service des aveugles et mal-voyants

La Maison des aveugles de Roubaix a organisé une journée portes ouvertes consacrée aux nouveautés technologiques adaptées aux attentes des aveugles et des mal-voyants. Une dizaine d’entreprises, venues de toute la France, ont présenté leurs appareils destinés à faciliter la vie des aveugles et des mal-voyant et plusieurs centaines de personnes sont venues tester le matériel présenté.

Sur la plupart des stands, c’est l’ordinateur qui règne en maître : appareils à commandes vocales, grossisseurs d’écrans pour les mal-voyants, claviers en braille… Bien sûr, les machines n’ont pas toutes la même « cible » : certaines s’adressent aux déficients visuels qui peuvent tout de même percevoir ce qui les entoure, d’autres sont spécifiquement conçues pour les aveugles. « C’est un domaine passionnant car nous agissons directement sur le bien-être et sur la socialisation des personnes déficientes visuelles », explique, dans les colonnes de la Voix du Nord, un commercial dont la société diffuse des loupes numériques permettant de lire en grand et sur un écran les caractères d’un livre ou d’un magazine.

Du côté des organisateurs de cette porte ouverte, la satisfaction était évidente. « Nous avons dépassé le seuil des cent visiteurs avant midi », soulignait le président de l’association, Jean-Claude Bayart. « Cela démontre que cette première journée répond à un besoin des personnes aveugles et déficientes visuelles ». La Maison des aveugles, qui compte douze groupes répartis dans toute la région et réunissant quelque huit cents adhérents, a également profité de cette occasion pour prendre contact avec des aveugles ou des mal voyants qui ne sont pas encore membres de l’association. L’association organise chaque année des visites de proximité pour les personnes qui ne souhaitent pas voyager trop loin, mais aussi des voyages culturels sur une semaine et des séjours au ski pour les plus aventureux.

Cette journée porte ouverte était une première, mais certainement pas la dernière : « Il faudra faire le bilan avec les professionnels qui ont participé à la journée, tempérait Jean-Claude Bayart, mais il semble que nous soyons appelés à renouveler ce type de rencontre, peut-être une fois par an ». Car s’il est important d’aider les aveugles et mal-voyants au quotidien, il est également important de les aider à faire le premier pas vers des solutions technologiques qui participent réellement à l’amélioration de leur confort de vie. (Source La Voix du Nord)

Maison des aveugles, 37 boulevard de Cambrai Roubaix. Tél : 03 20 15 19 99.